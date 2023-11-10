صادي يقترح عقد اجتماع للمكتب الفيدرالي في ولاية جنوبية

الهدف هو تغيير الصورة النمطية

أكدت مصادر موثوقة للشروق بأن رئيس الفاف وليد صادي قد دخل في مشاورات مع أعضاء مكتبه الفيدرالي من أجل إقامة بعض الاجتماعات بإحدى ولايات جنوب الوطن خلال الفترة القادمة..

وحسب نفس المصدر فإن الرجل الأول على رأس الاتحادية يرغب في أن يكون للولايات الجنوبية نصيب من نشاطات المكتب الفيدرالي وذلك تأكيدا منه على أن هذه الهيئة هي ملك لكل الجزائريين، وتغيير الصورة النمطية المترسخة بخصوص تهميش أبناء الجنوب واستبعادهم عن دائرة الأحداث الرياضية، ويرى صادي بأن ولاية مثل بشار تستحق أن تكون في الواجهة، وذلك عبر احتضانها جزءا من نشاطات الاتحادية، على أن تكون هذه الخطوة بمثابة سنة سيتبعها رئيس الفاف من خلال برمجة أشغال المكتب الفيدرالي في كل أرجاء الوطن، وحسب نفس المصادر التي أوردت الخبر فإن بعض الأطراف اقترحت على وليد صادي أن تعقد الأشغال على مستوى ولاية تمنراست، حيث يتم حاليا المفاضلة بين هاتين المدينتين الجنوبيتين، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.