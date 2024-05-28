صادي يُشَرِّح أمراض “الفاف” ويدعو إلى التجند وتكثيف الجهود

يأمل في إعادة ثورة وفق برنامج إصلاحي عميق

اعترف وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلال الجمعية العامة الأخيرة لـ”الفاف” بحجم المتاعب التي تواجهها على هيئة كروية في الجزائر، بسبب غياب الاستقرار الذي ساد العهدة الأولمبية 2020-2024، بدليل تداول 4 رؤساء على قصر دالي إبراهيم خلال 4 سنوات، أي بمعدل رئيس في كل سنة، ناهيك عن الانعكاسات السلبية التي خلفتها أزمة الديون، وكذلك الإقصاء الصادم للمنتخب الوطني في فاصلة المونديال، والوجه الشاحب في النسختين الأخيرتين من “الكان”، إضافة إلى وجود تجاوزات وثغرات مالية تطلبت من الجهات المعنية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

كانت رسالة الرجل الأول في الفاف وليد صادي واضحة وصريحة، وهذا بناء على المراحل الصعبة التي مرت بها هذه الهيئة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ما نجم عنها حالة من عدم الاستقرار التي كانت لها مخلفات سلبية من الناحية المالية والتنظيمية والفنية، مؤكدا في هذا الجانب أنه “بنهايـة العـام الثالـث مـن العهـدة الأولمبية 2020-2024، سـيذكر وسيسـجل تاريـخ الاتحاد الجزائـري لكـرة القـدم حالـة غيـر اعتياديـة، تبعـا لعـدم الاستقرار المسـتمر الـذي تسـببت فيـه مجموعـة مـن العوامـل الداخليـة والخارجيـة التـي أثـرت سـلبا علـى السـاحة الكرويـة، وهــذا مــا يفســر أنــه منــذ بدايــة العهدة الحاليــة الأولمبية 2020-2024، تعاقبــت ثلاث مكتـب فيدرالية علـى تسـيير الاتحاد الجزائـري لكـرة القـدم، وهـو الأمر الـذي دون شـك أسـهم فـي الوضعيـة الحاليــة لكـرة القـدم الوطنيـة ولا يسمح بالتطور المنشود لهـا”. مشيرا في السياق ذاته إلى صدمة خروج المنتخب الوطني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، ما تسبب في استقالة الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين، ثم خليفته زفيزف عبد الوهاب جهيد الذي غادر بعد مرور عام واحد فقط، تزامنا مع مشاركته في الجمعية العامة الانتخابية للكاف. ليتم في 21 سبتمبر 2023 انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا للفترة المتبقية من العهدة بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأكد المكتب الفدرالي الحالي برئاسة وليد صادي أن الأولوية تركزت على الاستقرار وضمان استمرارية الأنشطة، بما في ذلك مباشرة الموسم الرياضي 2023/2024 وضمان إعداد جيد للفرق الوطنية للمنافسات الدولية، بالإضافة إلى الإعداد للأحداث الدولية، والتخطيط لأهم محاور النهوض وتحضير المحاور، وفق إستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء كرة القدم الوطنية، من خلال الإصلاحات التي تنفذها تدريجيا وعلى المدى الطويل.

ولم يتوان تقرير وليد صادي في وضع النقاط على الحروف خلال الجمعية العامة الأخيرة للفاف، من خلال وصف وضعية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع نهاية السنة المنقضية، مشيرا إلى غياب هيكل تنظيمي يحـدد بوضـوح مـن الموظفيـن الذيـن لا يحملـون مهـام وأدوار كل طـرف، بالإضافة إلـى وجـود كتلـة أجور مرتفعـة. كما وصف الوضـع المالـي للاتحادية بالهـش، بسبب أزمة الديـون، وعدم وجود جـرد الأصول المنقولـة وغير المنقولـة، وهـو أمـر لـم يتـم إنجازه بحسب رئيس الاتحاد منـذ سـنوات. ناهيك عن غياب إستراتيجية تطويــر واضحـة المعالــم، خاصــة اللاعبيــن الشــباب وكرة القــدم للهـواة، وحصـر عمـل المديريـة الفنيـة الوطنيـة في هيكل بسـيط يعمل كجهاز إداري رياضـي دون أهـداف، وغياب اللجنـة التقنيـة كمـا هـو منصـوص عليـه فـي الأنظمة. ووصف نظـام المنافسة بأنه متقادم ينتج عنه نزاعات لا نهايـة لهـا، إضافة إلى العجز في إنتاج مـا يكفـي مـن رياضيـي النخبـة. ويقابل هذا الفشل مئـات المليـارات مـن النزاعـات الماليـة بيـن اللاعبين والأندية، والتي نتج عنها عقوبات رياضيــة مــن الغرفــة الوطنيــة لتسوية النزاعات والاتحاد الدولــي لكــرة القــدم، عقوبات كان مــن الممكــن حسب تقرير رئيس المكتب الفدرالي أن تتســبب فــي توقــف البطولات، أو حتــى معاقبــة المنتخب الوطنــي، لــولا دعــم رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، لحــل هــذه النزاعات. معتبرا أن كل هذا يصنف في خانة نقـاط الضعـف التي يجـب التكفـل بهـا بجديـة مـن خلال تنفيـذ برنامـج إصلاحي تم تحديده فــي برنامــج الرئيــس وليــد صــادي رغــم الاعتراف بصعوبة المهمة.

وبحسب تقرير المكتب الفدرالي بقيادة وليد صادي فإن الفاف تتطلع مستقبلا إلى تجسدي جملة من المشاريع والطموحات للنهوض بالكرة الجزائرية، وهذا، بحسبهم، يتطلب الكثير من الجهد والوقـت والالتزام مـن طرف جميـع الأطراف المعنية والفاعلين في محيط كـرة القـدم، وهذا بغية تعزيز قدرة الاتحادية على تجسيد أهدافها من خلال هيكل تنظيمي للهياكل الدائمة للاتحاد. وتحسين الوضــع المالــي الذي يفرض تقليل نفقات التسيير وتوقيـع عقــود رعايـة جديــدة، والحرص على تسديد الديون وتسوية النزاعات المرتبطة ببرنامــج الفيفا/فوروارد المتعلق بمشـروع إنشــاء المركــز التقنـي الجهـوي فـي تلمسـان وأعمال تجهيز المركز التقني الوطني بسـيدي موسى. إضافة إلى تسوية النزاع المتعلــق بالديــون المترتبــة عــلى تنظيــم بطولــة كأس الأمم الأفريقية 2023 أقـل مـن 17 سـنة. وكذلك معالجـة الديـون المتعلقـة بتنظيـم بطولــة “الشان” علــى مســتوى وزارة الشباب والرياضـة. مؤكدا أن تنظيــم الجزائــر للحدثين القارييــن المذكورين خلال عام 2023 قد أظهـرا صـورة جيـدة عـن قـدرات الجزائر فـي التنظيـم، إلا أنهما تـركا آثـارا سلبية علـى الصعيد المالـي، ممـا أثـر سلبا علـى مصداقية الاتحاد الجزائـري لكـرة القـدم أمـام مورديـه. مشيرا لأعضـاء الجمعيــة العامــة بــأن الاتحاد الجزائــري لكــرة القــدم تعــرض لمهمــة تفتيش قامت بها المفتشــية العامــة للماليــة خـلال الربــع الأخير مــن العــام 2023، وقــد كشـفت هذه الخطوة عن تجـاوزات كبيـرة فـي الإدارة الماليـة للاتحـاد، وجـاري معالجتهـا مـن قبـل الجهـات المعنيــة فــي الدولــة.وناشد وليد صادي جميـع الفاعليـن فـي كـرة القـدم الوطنيـة إلى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية لتطوير كرة القدم الوطنية وجعلها وسيلة فعالة لتكريس الأخوة والتماسك الاجتماعي.