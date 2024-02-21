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العالم

صاروخ كوري شمالي يضرب دولة أوربية بتكنولوجيا أمريكية !

عادل.ف
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صاروخ كوري شمالي يضرب دولة أوربية بتكنولوجيا أمريكية !

 قالت منظمة بحوث التسلّح خلال النزاعات (كار)، أن صاروخا باليستيا كوري شمالي، استخدمته روسيا ضدّ القوات الأوكرانية، أغلب مكوناته التكونولوجية أمريكية وأوربية.

وقال أعضاء منظمة (كار)، أنهم عثروا على بقايا صاروخ كوري شمالي استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا، يحتوي على ما نسبته 90 من المائة من التكنولوجيات الغربية (أمريكية وأوربية).

وأضافت المنظمة وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية، أن نصف المكونات التي جرى توثيقها تحمل رموز تواريخ إنتاج قابلة للتحديد، وأكثر من 75 من المائة، من هذه الرموز تشير إلى أن الإنتاج يعود إلى عامي 2021 و2023.

وبناء على تواريخ الإنتاج هذه، خلصت (كار) أن الصاروخ الذي تم العثور عليه في خاركيف، يوم 02 جانفي الماضي، يستحيل تجميعه قبل مارس 2023.

وسبق للبيت الأبيض الأمريكي، اتهام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ بالستية ومنصات إطلاق صواريخ استخدمت في الهجمات على أوكرانيا.

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