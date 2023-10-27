صاروخ يضرب مدينة طابا المصرية وجيش الاحتلال يعلق

أفادت وسائل إعلم مصرية، فجر الجمعة، بسقوط صاروخ في طابا بمحافظة جنوب سيناء وإصابة 6 أشخاص، فيما قال جيش الاحتلال إنه على علم بحادث أمني وقع خارج حدوده.

وذكرت قناة “القاهرة” الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة.

مصادر مطلعة: سقوط صـ ـاروخ في #طابا وإصـ ـابة ٥ أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/5W0THc9wNx — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 27, 2023

وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن “سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة”.

وأضاف أن “الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة”.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز”.

وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”.

وسائل إعلام مصرية: إصابة 6 أشخاص وتضرر عمارة سكنية إثر سقوط صاروخ في مدينة #طابا جنوب #سيناء.. ورويترز عن الجيش الإسرائيلي: نحن على علم بحادث أمني في منطقة طابا في #مصر قرب حدود إسرائيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UK3vf4aDzX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.