صافرات استهجان صهيونية ضد المغربي حكيمي
تعرّض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مساء الأحد، لِوابل من صافرات الإستهجان أطلقها ضدّه الجمهور الصّهيوني.
حدث ذلك خلال مباراة الكأس الفرنسية الممتازة، التي جمعت بين فريقَي باريس سان جيرمان وليل. التي انتهت لِمصلحة النادي الأخير بِهدف لِصفر.
وبرمج اتحاد الكرة الفرنسي هذه المباراة – لِحاجة في نفس يعقوب – بِمدينة تل أبيب الصهيونية، أو بِالأحرى فلسطين المحتلّة.
وخاض المدافع المغربي أشرف حكيمي كامل أطوار مواجهة نادي ليل، بِزيّ فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان حكيمي كلّما يُداعب الكرة بِقدمه، إلّا وضجّ الملعب بِصافرات استهجان الجمهور الصّهيوني (كلمات سوقية/ يتعذّر نشر شريط الفيديو).
Le Maroc a voulu faire un vol Marrakech Tél Aviv !!! Beh voilà comment les israéliens insultes @AchrafHakimi !! Soutient à lui ! #FreePalestine a vie !!!
— Adil Charki (@AdCharki) August 1, 2021
L’origine des sifflets contre Hakimi ce soir… #LOSCPSG #TropheeDesChampions #Hakimi pic.twitter.com/kM704VY5IJ
— Pascal Prono (@Headstrike85) August 1, 2021
Le match en Palestine occupée est une honte absolue de la part de la @LFPfr. Hakimi qui est sifflé pour avoir apporté son soutien à un pays qui voit sa population subir une colonisation illégale, un nettoyage ethnique, un crime contre l’humanité.
— Arthur Newgate 空心 (@SangNobleMWM) August 1, 2021
ونشر أشرف حكيمي في العاشر من ماي الماضي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ينتصر فيها للقضية الفلسطينية العادلة.
يا ترى هل أدرك نظام المغربي محمد السادس، أن هرولته إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتلّ والإرهابي، غير مرغوب فيها حتى عند الشعب المغربي، بِاستثناء كمشة من المنتفعين والقطط السمان التي “اتْشَمْشَمْ” على مقربة أو داخل القصر الملكي و”العيّاشة”.