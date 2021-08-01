صافرات استهجان صهيونية ضد المغربي حكيمي

تعرّض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مساء الأحد، لِوابل من صافرات الإستهجان أطلقها ضدّه الجمهور الصّهيوني.

حدث ذلك خلال مباراة الكأس الفرنسية الممتازة، التي جمعت بين فريقَي باريس سان جيرمان وليل. التي انتهت لِمصلحة النادي الأخير بِهدف لِصفر.

وبرمج اتحاد الكرة الفرنسي هذه المباراة – لِحاجة في نفس يعقوب – بِمدينة تل أبيب الصهيونية، أو بِالأحرى فلسطين المحتلّة.

وخاض المدافع المغربي أشرف حكيمي كامل أطوار مواجهة نادي ليل، بِزيّ فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان حكيمي كلّما يُداعب الكرة بِقدمه، إلّا وضجّ الملعب بِصافرات استهجان الجمهور الصّهيوني (كلمات سوقية/ يتعذّر نشر شريط الفيديو).

ونشر أشرف حكيمي في العاشر من ماي الماضي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ينتصر فيها للقضية الفلسطينية العادلة.

يا ترى هل أدرك نظام المغربي محمد السادس، أن هرولته إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتلّ والإرهابي، غير مرغوب فيها حتى عند الشعب المغربي، بِاستثناء كمشة من المنتفعين والقطط السمان التي “اتْشَمْشَمْ” على مقربة أو داخل القصر الملكي و”العيّاشة”.