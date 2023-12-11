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رياضة

صافرات استهجان ضدّ زرقان ومُطالبته بِالرّحيل

علي بهلولي
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صافرات استهجان ضدّ زرقان ومُطالبته بِالرّحيل
ح.م

أطلقت جماهير نادي شارلوروا البلجيكي صافرات استهجان ضدّ اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان، وطالبته بِالرّحيل في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسّط الميدان زرقان (23 سنة) مع نادي شارلوروا بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2027.

وقال مدافع فريق شارلوروا داميان مارك إن أنصار الفريق أطلقوا هتافات قاسية ضدّ زميله زرقان، في تصريحات نشرتها صحيفة “دي آش” البلجيكية.

حدث ذلك خلال مباراة فريق شارلوروا والزّائر نادي سان جيلواز.

ويُعاني زرقان نفسيا، لِأن جماهير النادي تُطالبه بِالرّحيل. يقول داميان مارك، ويُؤكّد بِأنه سيقف إلى جانب زميله الجزائري ويُدّعمه معنويا، مُصنّفا زرقان أفضل لاعب في فريق شارلوروا.

وعبر منبر وسيلة الإعلام البلجيكي ذاتها، طالب أحدّ كتّابها الصحفيين، وفي مقالة رأي له، آدم زرقان بِتغيير الأجواء في جانفي المقبل، حتّى و لو كان المقابل المالي ضعيفا. مُؤمنا بِأن الانتقال إلى فريق آخر سيُحسّن القدرات الفنية للدولي الجزائري، ويُساعده على تفجير مواهبه بِطريقة أفضل.

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