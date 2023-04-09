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رياضة

صافرات استهجان ضد ديلور

علي بهلولي
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صافرات استهجان ضد ديلور

أطلق أنصار فريق نانت الفرنسي صافرات استهجان، ضد اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

حدث ذلك خلال مباراة فريق نانت والضّيف نادي موناكو مساء الأحد، التي انتهت بِنتيجة التعادل (2-2)، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك المهاجم ديلور أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 59 (رفقة زميلَين له/ ثلاثة استبدالات دفعة واحدة)، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-2).

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، ونقل تفاصيله الإعلام الفرنسي، استهجن مدرب فريق نانت أنطوان كومبواري صافرات الاستهجان ضد لاعبه ديلور. وطالب الجمهور بِالتعقّل والصّبر.

وللتضامن مع الدولي الجزائري، استشهد التقني كومبواري بِلاعبه موسى سيسوكو، الذي تعرّض لِانتقادات لاذعة من قبل أنصار فريق نانت حين انتدابه في صيف 2022، وبعد فترة انقلبوا إلى النّقيض، وراحوا يُشيدون بِكفاءته.

ومنذ قدومه إلى فريق نانت في جانفي الماضي، اكتفى أندي ديلور بِتسجيل هدفَين فقط، عقب خوضه 12 مباراة رسمية. بعد أن كان قوّة هجومية ضاربة في ناديَيه السابقَين نيس ومونبلييه.

ويرتبط أندي ديلور (31 سنة) مع نادي نانت بِعقدِ إعارة تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل، مع وجود بند ينصّ على إمكانية شراء العقد من نادي نيس.

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