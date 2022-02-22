صافرة كاميرونية لإدارة مباراة بلوزداد وجواننغ غالاكسي

أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا، بين جوانينغ غالاكسي وشباب بلوزداد إلى ثلاثي تحكيم من الكاميرون..

وسيدير المباراة التي تلعب السبت المقبل في بوتسوانا، بداية من الساعة الخامسة مساء، إلى الحكم الرئيسي نجوا بلايز يوفين وبمساعدة مواطنيه ألفيس غاي و رودريغ ميني نبيلي.

وتعثر شباب بلوزداد على ميدانه في الجولة الثانية بتعادله أمام متصدر المجموعة الثالثة الترجي التونسي بهدف لمثله، ويحتل المركز الثاني مناصفة مع النجم الساحلي بنقطتين، ويتواجد جواننغ غالاكسي في المركز الأخير بنقطة واحدة.