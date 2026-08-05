صافي أرباح يفوق 100 مليار للشركة الجزائرية للتأمينات

وفق الحسابات الاجتماعية خلال السنة المالية 2025

اختتمت الشركة الجزائرية للتأمينات السنة المالية 2025 بتحقيق صافي أرباح قيمته 1.12 مليار دج وميزانية إجمالية قيمتها 110 مليار دج، حسب ما أفادت به في بيان لها.

ووفقا للحسابات الاجتماعية لهذا المؤمّن العمومي التي أقرتها الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17 جوان الماضي، تم توزيع الأرباح الصافية بقيمة 450 مليون دج خاصة بالأرباح و56 مليون دج للاحتياطيات القانونية و613.3 مليون دج للاحتياطات الاختيارية، حسب ذات البيان.

وعلى الصعيد التجاري، حققت الشركة رقم أعمال بقيمة 30.54 مليار دج أي بتسجيل زيادة تقدر بـ2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، حسب ذات الحصيلة.

ويعود هذا النمو أساسا إلى فرع خارج الحسابات الكبرى الذي أصبح، لأول مرة، يشكل الأغلبية بنسبة 50.1 بالمائة من محفظة الشركة مسجلا زيادة قدرها 10.5 بالمائة (1.5 مليار دج). كما ساهم فرعا السيارات (10+ بالمائة) والهندسة (20.3 + بالمائة) في ديناميكية التنوع.

وفي إطار تحسين جودة الخدمة والاستجابة لزبائنها، دفعت شركة التأمين تعويضات بقيمة 15.88 مليار دج للمؤمّنين، حسب نفس البيان، مضيفا أن هذه التسويات سمحت بمعالجة 50 بالمائة من التصريحات المقدمة خلال السنة وغلق 42 بالمائة من الملفات القديمة العالقة.

وخلال السنة، تم إطلاق أو تعزيز العديد من المشاريع المهيكلة والمتعلقة بعصرنة نظام المعلومات من خلال إطلاق عملية اقتناء نظام تشغيل متكامل (ERP) وتطبيق نظام إدارة الجودة مطابق لمعيار ISO 9001:2015 وإصلاح شبكة التوزيع ورقمنة بعض خدمات التأمين على السيارات وبرنامج شامل لإدارة التغيير، يضيف نفس المصدر.

من جهة أخرى، عززت الشركة حوكمتها وآلياتها الخاصة بالرقابة الداخلية وأدوات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الشركة إلى أن “الرهان يتجاوز مجرد الأداء الاقتصادي إذ يتعلق الأمر ببناء شركة الغد بدءا من اليوم تكون قادرة على استشراف تغيرات سوقها، والاستجابة بفعالية لاحتياجات الزبائن والتطلعات المتزايدة لجميع الأطراف الفاعلة”.