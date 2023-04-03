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صالح أوقروت يغازل جمهوره بهذه الكلمات!

الشروق أونلاين
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صالح أوقروت يغازل جمهوره بهذه الكلمات!

تقدّم الفنان الجزائري صالح أوقروت بالشكر لمتابعيه الذين يسألون عن حالته الصحية باستمرار ويراسلونه للاطمئنان عليه. 

ونشر الفنان القدير مقطع فيديو ظهر فيه مبتسما، وهو يقول: “السلام عليكم، يعطيكم الصحة، على لي ميساج نتاوعكم”.

وأضاف: “نحبكم قاع من القلب”.

يذكر أن هذا هو الظهور الثاني للفنان صالح أوقروت، حيث نشر في بداية شهر مارس تدوينة عبر حسابه على فيسبوك بعد أسابيع قليلة من عودته لأرض الوطن.

وأطل صويلح على جمهوره ومحبيه من خلال فيديو زينته ابتسامته المعهودة التي لم تفارق شفتيه برغم التعب والمرض.

وظهر في الفيديو المتداول عبر الشبكات على نطاق واسع، وهو يحلق شعره وقد خاطب في آخره محبيه بالقول: “نحبكم من قلبي وتحيا الجزائر”.

وعاد الفنان صالح أوقروت إلى أرض الوطن، السبت 4 فيفري قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية استغرقت سنتين.

وكان قد غادر الجزائر سنة 2021 لأجل العلاج من الأورام السرطانية بعد أن قررت السلطات العليا التكفل به ونقله على طائرة خاصة.

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