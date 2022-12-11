صالح باي عبود: بلماضي جدّد عقده بأهداف إفريقية ومونديالية

قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، إن تحضير “الخضر” للتأهل إلى مونديال 2026، انطلق منذ مدة، وأضاف إن بلماضي جدّد عقده بأهداف إفريقية ومونديالية.

وأكد عبود في مقابلة مع “الجزيرة نت”، أن المنتخب الوطني، شرع في التحضير لمونديال 2026 منذ مدة، خاصة في شهر جوان الماضي عندما بدأ المنتخب الجزائري تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأضاف عبود أن بداية التحضير للمونديال، كانت كذلك من خلال المقابلات الودية التي يستغلها المدرب لإقحام بعض العناصر الشابة حتى تتأقلم، وكذلك البحث عن التشكيل المثالي، خصوصا مع مغادرة بعض اللاعبين الأساسيين.

وعن أهداف الناخب الوطني مع المنتخب قال عبود: “بلماضي جدّد عقده إلى غاية 2026 بأهداف أفريقية ومونديالية، وسيواصل مهامه على رأس “الخضر” إلى غاية 2026، وأعتقد أن الأمور واضحة”.

وواصل المكلف بالإعلام حديثه عن الأهداف المقبلة للناخب الوطني مع “الخضر” : “لا أظن أن هناك أهدافا جديدة، في العقد الجديد، هي الأهداف نفسها، والمنتخب الجزائري مقبل على نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 ثم 2025، وفي كل مرة المنتخب مطالب بأن يلعب الأدوار الأولى ويحقق الفوز، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026”.

أما عن تدعيم بلماضي لصفوف المنتخب بأسماء جديدة فقال عبود: “من المؤكد أن المنتخب الجزائري سيستفيد من خدمات لاعبين جدد، وأمر مشروع أن الجمهور الرياضي يطلب أسماء جديدة مثل أوليز وعوار وآيت نوري وآخرين، لكن طلبات الجمهور شيء، والواقع واستقدام لاعبين آخرين شيء آخر، الأمر يتطلب إجراءات وإرادة من طرف هؤلاء”.

من جهة أخرى، وفي ردّه على سؤال حول “كان” 2025، قال عبود: ” الجزائر من الدول القليلة التي تملك حظوظ احتضان نهائيات أمم أفريقيا 2025، هناك ملف قوي في طور التجهيز”.

وأضاف في نفس السياق: “لنا موعد في 16 ديسمبر لإيداعه على مستوى الاتحادية الأفريقية لكرة القدم، إن شاء الله يلبي دفتر الشروط. لدينا إمكانيات كبيرة خاصة مع الملاعب الجديدة التي ستسمح لنا باستضافة كان 2025 “.

وأشاد صالح باي عبود بالتنظيم الجيد في مونديال قطر، كما تحدث عن الانتقادات والحملة التي استهدفت منظم المونديال: “الحملات التي شنها البعض على دولة قطر، خاصة بعض الإعلام في أوروبا، أمر معروف وليس جديدا، فعندما يحقق بلد عربي أو إسلامي نجاحات يكون مستهدفا. لكن في آخر المطاف، أعتقد بأن قطر أعطت درسا للجميع”.