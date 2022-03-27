صالونات حلاقة ترتكب “مجازر” بحق النساء

من حلم الجمال إلى كابوس التشوّه

عبر الكثير من الأطباء على مستوى المصالح الاستشفائية بوهران، عن قلقهم إزاء ظاهرة خطيرة استفحلت بقوة، لدرجة أنها صارت تهدّد سلامة الكثير من المواطنين، خاصة الفتيات، والمتعلقة بالجراحة التجميلية التي صار يتهافت عليها الشباب، عن جهل ومن دون أخذ الاحتياطات الواجبة، قبل تسليم الجسد وخاصة الوجه لحلاقات لا يملكن أدنى تكوين في مجال الجراحة التجميلية، والنتيجة هي التسبب في تشوهات خطيرة على مستوى الوجه، ما يدخل الضحايا في دوامة من الحسرة والندم يوم لا ينفع الندم.

وحسب ما تم رصده خلال العمل اليومي للطواقم الطبية على مستوى مستشفى بلاطو، وأوّل نوفمبر بإيسطو بوهران، فإن هناك الكثير من الحالات تصل المصالح، يكون سببها تحوّلات خلقية غير ناجحة، ما ينتهي بحروق ومضاعفات على مستوى الوجه، وأحيانا حتى تشققات تستدعي إخضاع الضحية لعملية جراحية من أجل التخلص من تلك العيوب، على الأقل بسد تلك الفجوات التي تحدثها العمليات التي تم إجراؤها داخل مراكز تجميل، والتي هي في الأصل عبارة عن صالونات حلاقة توسع نشاطها من باب تحقيق الثراء على حساب الضحايا، الذين يرغبون في تحسين وتعديل بعض العيوب، مثل التخلص من التجاعيد، أو نفخ الشفتين بالبوتوكس، ونفخ الخدود، وحتى التخلص من الهالات السوداء التي تتواجد أسفل العينين، وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الشباب، خاصة الجنس اللطيف، والمقبلات على الزواج، وحتى من تجاوزن سن الأربعين ويعانين من ترهلات وغيرها من العيوب التي تظهر بتقدم السنوات، مقابل أثمان مرتفعة تتراوح بين 20 إلى 100 ألف دينار، غير أن المصيبة هي أن الكثير ممن تسيرن صالونات الحلاقة لا تملكن التجربة والتكوين الكافيين، وحتى المواد المستعملة تختلف من ماركة لأخرى، وأحيانا قد تنجح مع منتوج وتفشل مع آخر، مثل الحقن التي تستعمل في “البوتوكس” ونفخ الشفتين، وأيضا الغمازة التي صارت الأكثر طلبا، وهي التي تتواجد بوسط الخدين، وهي عبارة عن انبعاج اصطناعي يزيد من الوسامة والجمال عند الابتسامة، ولكن كثيرا ما تنتهي تلك الأحلام بكوابيس، بعد أيام من العملية، حيث تتقيح الأماكن التي شملتها عملية التجميل، وتنتهي أيضا بمضاعفات خطيرة، وتشوّهات لا تندمل إلا بعلاج فعال ومستمر، ما يجعل تفادي هذه العمليات والأماكن أفضل حل للنجاة من كابوس مزعج ومصير غامض.