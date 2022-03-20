صالون الطالب “خطوة” يعود من جديد يومي 22و23 مارس بوهران

بعد توقف لمدة عام بسبب كوفيد

يعود صالون الطالب “خطوة ” في طبعة جديدة بعد انقطاع دام سنة بسبب الأزمة الصحية “كوفيد”، ليضرب موعدا للمهتمين بالتوجيه والتكوين يومي 22و23 مارس بوهران .

الصالون استقطب 30 ألف زائر في أربعة مدن سنة 2020

الصالون الذي استقطب في آخر طبعة له حوالي 30 ألف زائر عبر أربعة مدن، يعتبر أكبر صالون للتوجيه والتكوين لفائدة الطلبة ، وسيشارك في هذه الطبعة 60 عارضا، على غرار جامعات الغرب الجزائري والمدارس العليا والوطنية وعدد كبير من المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى معاهد التكوين المهني ووكالات التشغيل ود عـــم وتــنمـيـة المقالولاتية.

وسيقدم هذا الصالون برنامجا غنيا بالأنشطة التدريبية المجانية إضافة إلى محاضرات وورشات عمل حول العديد من المواضيع والاختصاصات، كما أن جميع أنشطة صالون خطوة مجانية ومفتوحة للجمهور العام.

وفي السياق ستكون الانطلاقة لصالون “خطوة” من وهران يومي 22 و23 مارس في المكتبة المركزية لجامعة محمد بن أحمد وهران 2، ليحط الرحال بعدها في قسنطينة يوم 10 ماي في قصر مالك للثقافة حداد قبل اختتام الجولة في الجزائر العاصمة في 14 و15 ماي.

وستمثل هذه النسخة بداية جديدة لأكبر حدث للتوجيه والتكوين في الوطن الذي سيكون فرصة لعشرات آلاف الزوار للاحتكاك بالجامعات ومدارس التكوين بهدف المساهمة في تنمية الشباب الجزائري من خلال توجيه دقيق وفعال وتوفير فرص للتعرف على اختيارات الدراسات العليا واكتشاف مختلف التكوينات المتوفرة ومرافقتهم في تصميم خطة دراسية وكذا مساعدتهم في بناء مشروع مهني محكم.