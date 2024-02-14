صالون “النهضة”.. عرض آخر التقنيات في ترميم سرطان الثدي

تزامنا مع عيد المرأة

معرض “النهضة” هو أول صالون يهتم بآخر التقنيات الحديثة للطب التجميلي والجراحة التجميلية وكذلك الجراحة العلاجية، في الجزائر، حيث سينظم بمناسبة عيد المرأة، وذلك يومي السابع والثامن مارس القادم بفندق “الماريوت” بالعاصمة.

وحسب بيان وكالة الاتصالات zerda، تلقت “الشروق”، نسخة منه، فإن صالون”النهضة”، هو لقاء لتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة المتداولة لدى المختصين والعامة في المجتمع، خاصة حول تقنيات تجميلية وعمليات جراحية.

وقال البيان، إن تحسين وترميم المظهر الخارجي لجسم الإنسان، أصبح يهم فئة كبيرة من النساء والرجال من مختلف الأعمار، فهو اليوم من أساسيات استرجاع الثقة بالنفس، ولهذا فإن صالون “larenaissance”، سيجمع بين خبراء الرعاية الصحية، وأهم الكفاءات الجزائرية من أطباء وأساتذة ذي خبرة وتجربة عالية، وأهم العيادات الجزائرية، مع عرض للأجهزة الطبية الحديثة، الأدوات الطبية، المعدات، الآلات والبرامج.

وسيكون المعرض مناسبة كذلك للتحسيس والتوعية من أخطار سرطان الثدي، وطرح لما توصل إليه العلم الحديث في ترميم وزراعة الثدي موازاة مع عرض معدات، وآلات طبية تهدف إلى الحصول على تشخيص أسرع وأكثر دقة.

ومن بين أهم المواضيع المطروحة في المعرض، شد الوجه بالخيوط، طريقة حديثة للتجميل الطبي غير الجراحي، وجراحة السمنة، جراحة ترميم الأنف، زراعة الشعر في الجزائر، زراعة وترميم الثدي، والتوعية والتحسيس من سرطان الثدي، الوقاية والعلاج، التجاوزات والأخطار.