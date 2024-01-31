صالون “مغرب فارما”.. فرص قوية لاتفاقيات دولية في الصناعة الصيدلانية

بمشاركة 250 مؤسسة أجنبية من 24 دولة

ينتظر الكثير من المصنعين الجزائريين للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، إبرام شراكات واتفاقيات جديدة مع مؤسسات دولية، والاستفادة من خبرات دول أوروبية وآسيوية وأمريكية وإفريقية، حيث سيفتح لهم معرض “مغرب فارما” الدولي في طبعته العاشرة، فضاء واسعا لتحقيق خطوات نحو تقليص فاتورة استيراد الأدوية وكل ما يتعلق بالصناعة الصيدلانية والمجالات التي تدخل في نشاطها.

وكشفت، الأربعاء، فريال بشيري، الممثلة لمؤسسة “إيزيفار ألجيريا” المشرفة على سير الطبعة العاشرة للصناعة الصيدلانية في شمال إفريقيا “مغرب فارما”، بفندق “ماريوت” بالعاصمة، عن مشاركة أكثر من 250 شركة أجنبية من 24 دولة، كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا، مع مشاركة قوية لكل من الهند بـ50 مؤسسة والصين بـ20 مؤسسة، لامتلاكهما خبرة في المجال الصيدلاني، إلى جانب دول عربية ومغاربية.

وقالت بشيري، إن طبعة 2024 التي ستكون بين 5 إلى 7 فيفري، تعتبر أكبر معرض مخصّص لتقنيات الإنتاج الصيدلاني في إفريقيا، حيث تكمن أهميتها في تنشيط الإنتاج المحلي للأدوية في الجزائر عن طريق تسيير لقاء صانعي الأدوية الذين يزورون الصالون، والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 4000 زائر، من المهنيين والمصنعين سواء في الجزائر أو من تونس وليبيا، وعلى هذا الأساس، حسبها، سمي المعرض بـ”مغرب فارما”.

وأكدت أن المعرض ستتخلله مؤتمرات رفيعة المستوى حيث يقدّم حوالي 30 متحدثا برنامجا من المستوى العالي، يغطي مواضيع تتعلق بتعزيز صادرات الأدوية، وتقنيات إنتاج المكملات الغذائية والأدوية البديلة والأدوية ذات الفاعلية العالية، وتكنولوجيا الإنتاج في مجال الجمال والتجميل.

وأضافت أنه سيكون منصة ديناميكية تجمع قادة الصناعة الصيدلانية، والباحثين ومحترفي إنتاج الأدوية، وصنّاع القرار الحكوميين لتبادل الأفكار ومناقشة التحدّيات الحالية والمستقبلية واكتشاف الابتكارات الصيدلانية، حيث يتوقع تلبية الطلب المتزايد على معدات المختبرات ومعدات مراقبة الجودة وتزويد المختصين في القطاع بعرض ضخم من المكونات الصيدلانية وخطوط الإنتاج والتكييف والتغليف والغرف النظيفة، وأنظمة معالجة الهواء، ومياه الإنتاج وخطوط التعقيم ومفاعلات التكنولوجيا الحيوية.

وأشارت بشيري إلى أن صالون “مغرب فارما” ساهم، خلال طبعاته السابقة، في إتاحة فرصة للشركات الأجنبية لإبرام اتفاقيات مع شركاء جزائريين في المجال، وفتح فروع لها في الجزائر، مع العلم، حسبها، أن تغطية الإنتاج المحلي للأدوية والمواد الصيدلانية بلغت نسبة 70 بالمائة، بعد أن كانت تمثل فقط 30 بالمائة سنة 2012، كما أن فاتورة استيراد هذه المنتجات تقلصت إلى 1.2 مليار دولار سنة 2021، بعد أن كانت 2 مليار دولار سنة 2019.