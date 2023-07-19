صامويل إيتو متهم بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات في الكاميرون

تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية يؤكد ذلك

ما زال الفساد يتابع النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، المتهم هذه المرة بالتلاعب في ترتيب نتائج مباريات في البطولة الكاميرونية.

ويكشف تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية تورط رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، في التلاعب بنتائج مباريات على مستوى دوري الدرجة الثانية الكاميرونية، والذي يعد فيه أحد رؤساء الفرق بمساعدته بكل الطرق من أجل تحقيق الصعود لدوري الدرجة الأولى الكاميروني.

وحسب تقرير صحفي لموقع “سبور نيوز أفريكا”، فإن “التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، يُظهر صامويل إيتو خلال محادثة هاتفية مع رئيس نادي الدرجة الثانية المحلي، أوبوبو، المعروف باسم فيكتوريا يونايتد”.

ويعود التسجيل الصوتي إلى شهر جانفي 2023، حيث يلتزم فيه إيتو برفع النادي إلى بطولة الدرجة الأولى بالكاميرون، بقوله: “يجب أن يصعد أوبوبو إلى الدرجة الأولى. إنه هدفنا (…) إنه اتحادنا. نحن أربعة؛ أنت وشخصان آخران. فيكتوريا يونايتد سوف يصعد”.

ويشير تقرير “سبور نيوز أفريكا”، أنه “بعد بضعة أشهر، تمت ترقية النادي (فيكتوريا يونايتد)، الذي كان في أسفل الترتيب، بعد إعلان ملعب بيرتوا، الذي احتل المرتبة الثانية في البطولة، انسحابه من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف العديد من الحكام من قبل الهيئة التي تتخذ من العاصمة ياوندي مقرًا لها”.

وأوضح التقرير الذي أبرزه موقع “وين وين” القطري، أن هذا التسريب، يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل لـصامويل إيتو في نتائج المباريات، وبالتالي تحويل نتائج اللقاءات من الملاعب إلى أروقة الاتحاد الكاميروني للعبة، حيث عبّر عن هذه المخاوف فوتشو رئيس نادي “أف سي جيكو” والعضو المستقيل من اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، بقوله: “ما جعلني أستقيل هو رد الرئيس إيتو. فلقد اتصلت به على الهاتف وأجابني: يمكنني أن أسقط أي فريق أريده إلى الدرجة الأدنى”.

وأوضح تقرير “سبور نيوز أفريكا”، أنه في مواجهة الاتهامات بالتلاعب في نتائج المباراة التي تثقل كاهله، حاول إيتو إيجاد طريقة لتبرئة نفسه، حيث صرح قائلًا: “في محادثة قمت فيها بحماية رئيس نادي “أوبوبو” الذي يستثمر أمواله ويريد ترك كرة القدم، لأن البعض منا لا يقوم بعمله”.

وأضاف إيتو، أنه اتصل برئيس اتحاد الحكام السيد فوكو وتوسل له، وقال له: “احذر! هذا السيد يضع الكثير من الأموال في كرة القدم، ولا يمكننا إرسال الحكام لقتل هذا الرجل الذي يريد شيئا واحدا فقط، أن يكون لديه أحد أفضل الفرق في البطولة”.

لكن يكشف التقرير في الختام، أن إيتو أعطى فعلًا تعليمات لصالح ترقية نادي أوبوبو إلى دوري الدرجة الأولى للبطولة الكاميرونية.

ويعيش إيتو حلقة جديدة من الفضائح التي تلاحقه، والتي جاءت بعد أيام قليلة من التصريحات المثيرة للجدل لنائبه السابق في الاتحاد الكاميروني، نغالا كوان، الذي تتهمه بطرد الحارس أندريه أونانا من المنتخب الكاميروني.