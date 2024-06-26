صامويل إيتو يخضع للتحقيق أمام لجنة الانضباط لـ”الكاف”

طالب ببث مساءلته على المباشر

مثل الأسطورةُ الكاميرونية صامويل إيتو رئيس الاتحاد المحلي في بلاده، أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أول أمس الثلاثاء، حيث تم الاستماع إليه في الاتهامات الموجهة ضده بشأن التلاعب في مباريات دورة الترقي بالدوري المحلي لصالح عدة أندية مناصرة له في قضاياه التي خاضها خلال الفترة الماضية.

وبعد وصوله إلى القاهرة، وقبل مثوله أمام لجنة الانضباط، طلب صامويل إيتو من الكاف بث الجلسة التي سيمثل فيها للتحقيقات مباشرة لتوضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام في بلاده.

وأكدت صحيفة “أفركيا فوت يونايتد” الكاميرونية أن صامويل إيتو متهم بالمساعدة في التلاعب بالمباريات لمساعدة نادي فيكتوريا يونايتد ومقره ليمبي على الانتقال إلى الدرجة الأولى (النخبة الأولى) في موسم 2022-2023.

كما تم تسريب تسجيل صوتي يتبادل فيه إيتو الحديث ويبدو أنه يبرم اتفاقًا مع فالنتين نكوين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، وأثار نقاشًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشتبه أيضًا في وجود تضارب في المصالح في سياق عقده مع شركة الرهان المسؤولة عن الدوري الكاميروني ما يعرضه لخطر الإيقاف خلال الأيام القادمة.

وأصدر صامويل ايتو بيانًا رسميا من القاهرة قبل ساعات أكد فيه: “صامويل إيتو يتمنى البث المباشر لتجربة الأداء الخاصة به في كأس أفريقيا”.

رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم طلب من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السماح بالبث المباشر لجلسته أمام لجنة التحكيم التأديبية، هذا المطلب الذي يعبر عن رغبة عميقة في الشفافية لا يعبر بأي حال عن تحدٍّ للكيان المعني بعيدا عن وجهة النظر لأن مصداقية الكونفدرالية القارية ضرورة تهم أي زعيم رياضي إفريقي جاد. هذا الطلب صيغ لإزالة أي غموض في سياق إغراق الجهات السياسية الكاميرونية في الإجراء، التي تحالفت مع المصالح الشخصية المحددة.

يذكر صموئيل إيتو، إذا لزم الأمر، أنه قاد مهنة دولية دون أي غش وفي مراعاة حذر لقيم الرياضة والقواعد السارية. لذلك، فهو يرغب في غسل شرفه في الاحترام الصارم لحقوقه في الدفاع عن أي إشهار الجمهور هو أحد المبادئ الأساسية.

لذلك، فهو يعتزم ربط لاعبي كرة القدم القارية وعامة الجمهور بالبحث عن الحقيقة التي تشكل موضوع هذا الإجراء. باعتبار أن حوكمة رياضتنا لا يمكن أن تخفي الاحترام والاعتبار للاعبيها، فهو يدعو بتواضع الكاف إلى أن يكون بيتا زجاجيا يحكم فيه القادة المنتخبين للاتحادات الأعضاء بالإنصاف والشفافية.