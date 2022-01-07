صامويل إيتو يشيد بمحرز ووصفه باللاعب الموهوب

قال إنه يحمل مشعل الكرة الإفريقية رفقة صلاح وماني

كال الدولي الكاميروني ونجم نادي برشلونة السابق، صامويل إيتو، المديح للدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، ووصفه باللاعب الموهوب الذي يحمل مشعل كرة القدم الإفريقية في الفترة الحالية رفقة بعض اللاعبين الآخرين، مؤكدا امتلاك اللاعبين الأفارقة للموهبة والمهارة الكروية التي يفتقدها اللاعبون الأوروبيون.

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حاليا وقف في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتيو ولوبي الأندية الأوروبية، وأفشل خططهم في إلغاء كأس أمم إفريقيا المنتظرة في الكاميرون، في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 6 فيفري المقبل، بعد أن أصر على تنظيمها في موعدها وأدلى بتصريحات نارية اتجاه رئيس الفيفا وكل المخططين والمساندين لفكرة إلغاء كأس إفريقيا.

وقال صامويل إيتو في حوار لموقع “أتليتيك” البريطاني بخصوص أفضل اللاعبين الأفارقة في الفترة الحالية: “اللاعبون الأفارقة موهوبون ويتمتعون بمهارات عالية على عكس اللاعبين الأوروبيين”، قبل أن يبرز الفوارق الذي جعلت الأوروبيين يتفوّقون على نظرائهم الأفارقة في النتائج، وأكد: “لكن الأوروبيين فهموا شيئا واحدا وهو التكوين..تكوين اللاعبين هو السّر وراء كل نجاح”، وتابع نجم الانتر السابق مشيدا بلاعبي القارة الإفريقية، قائلا: “اليوم لاعبون مثل محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز حملوا المشعل الآن”، في إشارة إلى تألق قائد منتخب الجزائر وصلاح وماني في سماء كرة القدم العالمية ومنافستهم لأكبر الأسماء، كما يشكل ذلك اعترافا صريحا من إيتو بقدرات محرز ووضعه إلى جانب الأسماء الإفريقية الكبيرة التي تألقت في فترة سابقة، والتي عايشها نجم المنتخب الكاميروني السابق.