صامويل إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

قدّم نجم المنتخب الكاميروني السابق صامويل إيتو، الأربعاء، في ياوندي، أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، مؤكدا أنه سيكون “الرئيس المقبل رغم محاولات الغش”.

وقال نجم برشلونة الإسباني السابق للصحافيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة “أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبِلنا بالكثير من الأشياء”.

وأكد الهداف السابق البالغ من 40 عامًا أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه.

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرًا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علمًا أن الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا في جانفي المقبل.

وكان لاعب إنتر الايطالي السابق أعلن عن نيته الترشح في 22 سبتمبر الفائت، مشيرًا الى أنه حان وقت “إعادة بناء” كرة القدم الكاميرونية. يأتي تقديم ترشيحه في ظل أزمة يعاني منها الاتحاد الكاميروني منذ عدة أشهر، وتجمع حشد من الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد وهتف “إيتو رئيسًا، إيتو رئيسًا”.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات.