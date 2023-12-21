صانع الفرحة وجابر الخواطر.. هكذا استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر القلوب عبر المنصة الشهيرة!

استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر قلوب متابعيه عبر المنصة الشهيرة للفيديوهات القصيرة، ويحوز على لقب “صانع الفرحة” و”جابر الخواطر” بأعمال الخير التي يقوم بها لصالح بعض الفئات ممن يقصدونه طلبا للعون.

ولا يتأخر محمد عبد الرحمن عبد الله، الذي اقتحم عالم التيك توك في مطلع العام 2019، في جبر خواطر كبار السن والأرامل والمطلقات، ومساعدة الحالات المرضية المستعصية، من حرّ ماله وعبر نشر فيديوهات يتفاعل معها الآلاف ليقدم المقتدر منهم أيضا المساعدة والدعم.

@the__king9991 @(🦋جزائرية،،وافتخر🦋) @ابوساره @ابوخالد @💫ابن ابرهيم💫🇸🇦🇦🇪🇵🇸🇯🇴 @🎤 الفنان يوسف سليمان @🇵🇸💫 محمد الاسمر 💫🇸🇾 @افندينا @تيم ابو ماهر💙 @شروق المصري @🦁حماده صاحب صاحبه🦁 @ابن الكويت @ابن المغربي شخصيا @ابوحمزة @ابومحمد @ابونايف @ابو تميم @ابو جواد @ابو جورى @ابو خالد @ابو دمعه @ابو شهد @ابو صقر القحطاني @ابو عبدالله @ابو ليالي الأحمري @ابو معاذ 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 @ابو ناصر 🇰🇼 @ابو نواش @ابو أحمد @اسامه شبل اليمن 🫡🇾🇪🫡 @احمد لبعلبكي @احمد الشاويش [ Officiall ]📺 @الچوكر @احمد حسن @الحوت 🇱🇾🇪🇬 @الشمالي @الشمالية.🍂 @الصقر 🦅 🇸🇦🇸🇦 @الطير الحر الليبي @الطير المهاجر @القارئ محمد الغرباوى @القارئ محمد الغرباوى @العربي البيسو @الكنج على 🇪🇬🇸🇦 @المطربه رابعه 🎤 @بــــريق ألآلـمـاس @بّـــيـــســوۛ 🦋💫✨Ok @حــمـدان الــشـراري @حسن الزهراني @حبيب تربه @حسن محمد @حَلا اڶــقَحطَانيَ١⁹🇸🇦. @خواطر M2 @دهب العواامي😎🤟 @صابر الكينج @عبدالرحمن~ 🇸🇦 ~♥🔥 @خالد الشمري ¹²⁴ @طْيْبْ القلب🫶🏻 @سعدكرار @سعد 🇸🇦❤️ @غيثة 🖤T20 @ساجدة @محمد الجوكر – Mohamed eljoker @سمو لاحساس A🌹 @نادية @محمد نبيل @نوره💗 @عمر صالح العامري @ملك الغابه @🇪🇬🇸🇦🇰🇼$🤴الفرفوش 🫅$🇰🇼 @🇹🇳💞🇮🇹أبو ريان😎✌️🖤 @👑🇧🇭(( 1 )) الحكومه )) @🇧🇭👑 2 ( أبو صالح ) 👑🇧🇭 @🤴🏽𓆩Super Midoz𓆪🇵🇸🤍🇪🇬 @🇸🇦❥્᭄͜͡المُهـــᬼ👑ـــرهـ🇸🇦 @🌊💕SHEKO💞💖 @🇸🇦⚡️da7oom_77⚡️🇸🇦 @💐💜RIM🇹🇳🪻🇮🇹MILANO💜💐 @🦋🌹N_A_N_I🌹🦋 @👑🔹Ferretti فريتي🔹👑 @🇾🇪Awad Magdy 🇸🇦 @🎀جوجو🎀 @💞 الهدهد 💞 @🌙جہٰٰ۪۪۫۫ﹻﹷۣۗمہٰٰ۪۪۫۫ﹻﹷﹷال💫 @💫انا المستفز🫢😎 @💫 بــطــڸ 💫 @🫀ملك♡بأخلاقي🫀 @👑الصـ⚡ـاعقه👑YOUSRYـAHMEDᬼ👑 @أبن البلد 🇪🇬💕🇸🇦 @إبن الاصول🇪🇬777جيش بلدي❤️💪 @ּ؏ــڶــۑْ @❤️❤️افنان🌹🌹 @🅡♡🇳 🇮 🇯 🇲 🇦♡ 🅗 @❤️ صابر ملك القلوب ❤️ الاساسي @💫الشريف💚💚🇪🇬💫 @𓅂ᬽ{★الفــهـــــد★}𓅂ᬽ @أبو هاشم @༆𝐀𝐇𝐌𝐄𝐃࿐𝐑𝐎𝐌𝐀༆ @☑️ولد الشيخ☑️ @♥آبْــۆٌ يَــۆٌنْــس ♥ @⚔️I don’t see a level for you⚔ @إبراهيم الغامدي @✌ 🔥🌛🔥يامن والي🔥🌜🔥🎁 @『★💫حہكہأيہة صہمہتہ💫『★ @༊෴✿الشامـ♥̨̥̬̩خه✿ @Moro_مورو @⚜️علي ابو السيد⚜️ @『يـ𓄌ــژن𓅇』♡⁵⁰⁵ @💙ابو وليد💙 @أبۆ ترٍگيَ @لهفة شوق🇸🇦 @خالد الفضلي @الأسطورة عبدالله التركي @علي علوه @احمد مجلي🇸🇦💎 @المهاجر @راكــان | Rakan 🥇 @ونيسي @Diab4333 @منذرالمنذري @💫🎤النجم: علي يوسف🎤💫 @🇸🇦المووج العالي خطر🌊🌊 @📍𝑬𝑺ل𝑨𝑴 𝑻𝑹ي𝑵𝑫 👖👕🥾 @🎖️أهل العقول في راحه🇸🇦🇸🇦? @ْ🦅 [ K A R E K A ] 🦅ْ @🌹Ⓣⓞⓝⓘ🌹𝐓𝐌_𝟐𝟒 @إسماعيل العبدلي @محمد الحمدي @TØŇŶ🇪🇬 @النحاوي💥🇸🇦💥 @المها 🍓 @الهدى ✨ @الهيبه السعوديه @مـــتـٌـٌٌـعـِـِبُ @دعوني وشأني @سفير السعاده 🇾🇪🇾🇪✌️✌ @كفاني عذاب #ملك القلوب🇸🇦 ♬ الصوت الأصلي – .الـســنــاًفـــــــي☪︎ 🇸🇦

ولأنه اعتاد على الأعمال الخيرية قبل أن يكون أحد أبرز رواد شبكات التواصل، ومن أشهر المؤثرين في السعودية وبعض البلدان العربية فقد استمر على نفس النهج ليجعل من التيك توك وسيلة لاحتواء الأنفس المقهورة والخواطر المكسورة.

@the__king9991 @(🦋جزائرية،،وافتخر🦋) @بوران🇸🇾🇦🇪🇪🇬 @ابوساره @ابوخالد @💔 أسد الموصل 💔 @77💫 @🇵🇸💫 محمد الاسمر 💫🇸🇾 @))شامخ تبوك))))@ @🦁حماده صاحب صاحبه🦁 @صابر الكينج @ابراهيم El Mansy @ابن الكويت @ابن المغربي شخصيا @ابن الأكابر 1 @ابن عز @ابوحمزة @ابومحمد @ابو جواد @ابو شهد @ابو صقر القحطاني @ابو عبدالله @ابو عبدالله ¥¥¥¥¥¥√√√√√√√√√√ @ابو عبدو @ابو ناصر 🇰🇼 @ابو فهد @ابو نواش @احساس🦋 @ابو ياسمين وليد طلبه @احمد 999 🇪🇬🦅🇪🇬💪🏾 @ابو ياسين454 @احمد الشاويش [ Officiall ]📺 @اريام 🇸🇦🇸🇦 @الجوري 💫🇸🇦 @احمد لبعلبكي @احمد حسن @الحاج𓅓 @الرايق😁🫵 @الشمالية.🍂 @الشلال ابوخالد 💐 🌹 @العربي البيسو @القيصر🔥🦁تحدي الملوك🦁🔥 @القارئ محمد الغرباوى @الصقر 🦅 🇸🇦🇸🇦 @الكنج @الكنج على 🇪🇬🇸🇦 @الطير الحر الليبي @المهاجر @الفنان اخليج محمد 🎤🇲🇦 @الطير المهاجر @الياس @الأسطورة عبدالله التركي @ام نور كفته كيداهم_وفرساهم😜💙 @الــــ♡ــفــــ♡ـــارس @بــــريق ألآلـمـاس @بّـــيـــســوۛ 🦋💫✨Ok @تحسين فياض @حسن الزهراني @قناص 511🇸🇩 @دعم حسابات وكنوز🇰🇼🇦🇪🇸🇦 @حَلا اڶــقَحطَانيَ١⁹🇸🇦. @دهب العواامي😎🤟 @خالد الشمري @سفير السعاده 🇾🇪🇾🇪✌️✌ @تيتا جي جي و احفدها @سعد 🇸🇦❤️ @شيماء الحماقى @صدفة @عبدالعزيز الشمري، @ريعووووو @قناااااص القلوب ❤️🦅🦅 @خالد الچوگر @حبيب تربه @حروف @حلواني مصر @حليمو9و9و القلو9و9وب 🇸🇦🇪🇬 @حمدان الشراري @حمود @Hazem El-ghoal @طيف الكناني @طْيْبْ القلب❤️ @لهفة شوق🇸🇦 @نبض الروح @وزير السعادة 🤍🗺️ @نوال _nawal @نبرة فرح❤ @كرتون أطفال @فواز ناشي @ونيسي @وردة الجنوب 💕 @علي علوه @عمر صالح العامري @🇪🇬🇸🇦🇰🇼$🤴الفرفوش 🫅$🇰🇼 @🇹🇳💞🇮🇹أبو ريان😎✌️🖤 @🇸🇦💫🌸 حلاوة الروح 🌸💫🇸🇦 @👑🇧🇭(( 1 )) الحكومه )) @🇹🇳🎀جوجو🎀🇹🇳 @🇧🇭🫶✍️🔥 أبوصالح 🔥✍️🫶 🇧🇭 @🅰🅱🆄🅷🅱🅸🅱🅰 @🇸🇦❥્᭄͜͡المهــــ👑ــــرهـ🇸🇦 @🇪🇬 𝐆 𝐄 𝐌 𝐘 🇪🇬 @💚 👑صابر ملك القلوب 👑💚 @انا دمي فلسطيني @💐💜RIM🇹🇳🪻🇮🇹MILANO💜💐 @🦋🌹N_A_N_I🌹🦋 @الهام🇸🇦 @🇸🇦محمد اليامي🇸🇦 @🎖️أهل العقول في راحه🇸🇦🇸🇦? @🦅🎖ولد الشيخ🎖🦅 @💙💛روووز الجنوووب💛💙 @🇰🇼تاجـ الـمراجل لافي🇸🇦 @💞 الهدهد 💞 @👑الصـ⚡ـاعقه👑YOUSRYـAHMEDᬼ👑 @أبو هاشم @👑الصـ⚡ـاعقه👑 ToNi 💪🇵🇸🇵🇸 @أبو إسماعيل @🇸🇦المووج العالي خطر🌊🌊 @أريج خطررر🐪🐅🇸🇦 @ּ؏ــڶــۑْ @💖 المحبه فالقلوب 💖 @🎖️ 𝑲 🎖️ @🚀🚀القوات المسلحة🇹🇳🇹🇳🇹🇳 @🇹🇳Hanini Hanouna🇹🇳 @💫بــطــڸ 💫 @آلَعَ ـنٌيّدُهِ🇸🇦🕊 @🇵🇸الشريف🇪🇬 @👑الوافي @💫انا المستفز🫢😎 @🫀ملك♡بأخلاقي🫀 @🦂العقرب🦂🆂🅲🅾🆁🅿🅸🅾🅽🇪🇬 @أبو جسار الرفيدي @ابو أحمد @༊෴✿الشامـ♥̨̥̬̩خه✿ @♥آبْــۆٌ يَــۆٌنْــس ♥ @꧁👑🇸🇦آلَمِـآلَكَيّ🇸🇦👑꧂ @『★💫حہكہأيہة صہمہتہ💫『★ #ملك القلوب🇸🇦 ♬ fran hjartat feat. apollo – Appin

يقول محمد إنه يجد نفسه في سعادة لا يتحملها جبل حين يرى الفرحة في وجوه المحتاجين الذين تمكن بفضل الله وأهل الخير من تغيير واقعهم ورفع معنوياتهم وتحسين دخلهم، راجيا أن يكون عمله عبر البرنامج طريقا لدخول الجنة وكسب الأجر.

@the__king9991 @(🦋جزائرية،،وافتخر🦋) @ابوساره @ابوخالد @77💫🇰🇼 @💫ابن ابرهيم💫🇸🇦🇦🇪🇵🇸🇯🇴 @Samah Salem @🇵🇸💫 محمد الاسمر 💫🇸🇾 @افندينا @تيم ابو ماهر💙 @ابو جواد @ابن الكويت @ابن المغربي شخصيا @ابوحمزة @ابومحمد @ابونايف @ابو تميم @ابو تميم @ابو جورى @ابو حجاز @ابو خالد @ابو صقر القحطاني @ابو ليالي الأحمري @ابو معاذ 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 @ابو ناصر 🇰🇼 @ابو نواش @احمد لبعلبكي @احمد الشاويش [ Officiall ]📺 @احمد حسن @الچوكر @الزير المهلهل @الشمالي @الشمالية.🍂 @الشيخ حمد بن ناجي @الصقر 🦅 🇸🇦🇸🇦 @الطير الحر الليبي @الطير المهاجر @العربي البيسو @المهاجر @الياس @القارئ محمد الغرباوى @القارئ محمد الغرباوى @النحاوي💥🇸🇦💥 @الهيبه السعوديه @الأسطورة عبدالله التركي @خالد الشمري ¹²⁴ @حسن الزهراني @حسن محمد @حلواني مصر @حليمو9و9و القلو9و9وب 🇸🇦🇪🇬 @خواطر M2 @حــمـدان الــشـراري @راكان الــنفـيـعي {🥇} @دهب العواامي😎🤟 @دعوني وشأني @سعد 🇸🇦❤️ @صابر الكينج @🇪🇬🇸🇦🇰🇼$🤴الفرفوش 🫅$🇰🇼 @🇹🇳💞🇮🇹أبو ريان😎✌️🖤 @🇸🇦🇸🇦البرنس الشهراني 🇸🇦🇸 @🇧🇭👑 ( أبوصالح ) 👑🇧🇭 @🤴🏽𓆩Super Midoz𓆪🇵🇸🤍🇪🇬 @🇸🇦❥્᭄͜͡المُهـــᬼ👑ـــرهـ🇸🇦 @🇸🇦▫️صالح▫️🇸🇦 @🇸🇦⚡️da7oom_77⚡️🇸🇦 @🇪🇬 ☆⃝⃕ℳ𝑶 @🇸🇦 alqnaas212 ✨🕊 @🇪🇬 𝐆 𝐄 𝐌 𝐘 🇪🇬 @💐💜RIM🇹🇳🪻🇮🇹MILANO💜💐 @🦋🌹N_A_N_I🌹🦋 @🇸🇦المووج العالي خطر🌊🌊 @🇪🇬ملك👑 الاحطياطي👑 @🎖️أهل العقول في راحه🇸🇦🇸🇦? @🦁حماده صاحب صاحبه🦁 @🇸🇦الحنين🇸🇦 @🌹Ⓣⓞⓝⓘ🌹𝐓𝐌_𝟐𝟒 @👳جمال الصعيدى👳🦅 @🎀جوجو🎀 @👑الصـ⚡ـاعقه👑YOUSRYـAHMEDᬼ👑 @💙ابو وليد💙 @⚓️M. T. R. DZ⚓️ @🅡♡🇳 🇮 🇯 🇲 🇦♡ 🅗 @⚔️I don’t see a level for you⚔ @💞 الهدهد 💞 @أبو هاشم @علي علوه @نادية @نوره💗 @عبدالرحمن~ 🇸🇦 ~♥🔥 @سعدكرار @محمد الجوكر – Mohamed eljoker @كفاني عذاب @غيثة 🖤T20 @عبدالرحمن 2 @طْيْبْ القلب🫶🏻 @بــــريق ألآلـمـاس @بّـــيـــســوۛ 🦋💫✨Ok @Abo Khaled @عبدالعزيز الشمري، @Diab4333 @محمد الحمدي @𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅 𝒆𝒍𝒓𝒂𝒇𝒆𝒆 @أبن البلد 🇪🇬💕🇸🇦 @♥آبْــۆٌ يَــۆٌنْــس ♥ @❤️ صابر ملك القلوب ❤️ الاساسي @ESLAM 💝 @منذرالمنذري✨👑 @محمد نبيل @DoolaAla @Amr @ابو أحمد @عمر صالح العامري #ملك القلوب🇸🇦 ♬ Never Surrender – Lux-Inspira

يشتهر التيك توكر بلقب “ملك القلوب” وتحظى فيديوهاته التي ينشرها عبر حسابه الذي يحمل اسم “the king 9991” ويتابعه من خلاله أزيد من 200 ألف شخص، بتفاعل واسع وتعليقات إيجابية، خاصة ذات المحتوى التحفيزي التي يلتف حولها الفاقدون للأمل فيجدون فيها عزاء ومواساة.

@the__king9991 @(🦋جزائرية،،وافتخر🦋) @بوران🇸🇾🇦🇪🇪🇬 @ابو تميم @ابوساره @ابوخالد @💔 أسد الموصل 💔 @⭐️عيضه الشريف ⭐️ @77💫 @ابراهيم El Mansy @ابن الكويت @ابن المغربي شخصيا @ابن عز @ابوحمزة @ابومحمد @ابو جواد @ابو صقر القحطاني @ابو ليالي الأحمري @ابو عبدالله @احساس🦋 @ابو عبدالله ¥¥¥¥¥¥√√√√√√√√√√ @اريام 🇸🇦🇸🇦 @الجوري 💫🇸🇦 @الزير المهلهل @ابو فهد @الشمالي @القارئ محمد الغرباوى @الصقر 🦅 🇸🇦🇸🇦 @الشلال ابوخالد 💐 🌹 @الياس @انا دمي فلسطيني @حبيب تربه @المهاجر @ثامر الواهبي @حمود @حسن الزهراني @حلواني مصر @بــــريق ألآلـمـاس @الأسطورة عبدالله التركي @حَلا اڶــقَحطَانيَ١⁹🇸🇦. @حمدان الشراري @سعد 🇸🇦❤️ @بنت الجنوب {فانز سام} @خالد الشمري @بّـــيـــســوۛ 🦋💫✨Ok @سعدكرار @تووومي برو🐅 @عبدالرحمن~ 🇸🇦 ~♥🔥 @طْيْبْ القلب❤️ @ريم الحربي 🇸🇦 @كرتون أطفال @طلال الهمداني 2 @محمد الجوكر – Mohamed eljoker @علي علوه @سراب @كفاني عذاب @Faten&ramzi @حروف @عمر صالح العامري @طلال الهمداني @دهب العواامي😎🤟 @عبدالله عتري🦅 @ونيسي @منيرة الحربي💚🇸🇦 @لهفة شوق🇸🇦 @خالد الچوگر @ياسر الغندوور @نوره💗 @صدفة @صقر يام🇸🇦𓅃 @🇪🇬🇸🇦🇰🇼$🤴الفرفوش 🫅$🇰🇼 @🇹🇳💞🇮🇹أبو ريان😎✌️🖤 @🇸🇦💫🌸 حلاوة الروح 🌸💫🇸🇦 @👑🇧🇭(( 1 )) الحكومه )) @🇪🇬👑___ملك___👑🇪🇬 @🇹🇳🎀جوجو🎀🇹🇳 @🅰🅱🆄🅷🅱🅸🅱🅰 @🇧🇭🫶✍️🔥 أبوصالح 🔥✍️🫶 🇧🇭 @🇸🇦❥્᭄͜͡المهــــ👑ــــرهـ🇸🇦 @🇸🇦▫️صالح▫️🇸🇦 @💐💜RIM🇹🇳🪻🇮🇹MILANO💜💐 @🦋🌹N_A_N_I🌹🦋 @🇸🇦محمد اليامي🇸🇦 @🇰🇼تاجـ الـمراجل لافي🇸🇦 @🇸🇦الحنين @🎖️ 𝑲𝑯𝑨𝑳𝑬𝑫 🎖️ @💞 الهدهد 💞 @👑الوافي @🔱علي كوارع 🔱 @👑الصـ⚡ـاعقه👑YOUSRYـAHMEDᬼ👑 @🦅صقر 🦅الغزولى🦅 @💙ابو وليد💙 @أبۆ ترٍگيَ @إسماعيل العبدلي 웃❤유 @👑 صابر ملك القلوب 1 👑 @💫💫انا الاسطوره💫💫 @💫بــطــڸ 💫 @🫀ملك♡بأخلاقي🫀 @🌹A🌹 @أبن البلد 🇪🇬💕🇸🇦 @♥آبْــۆٌ يَــۆٌنْــس ♥ @؏ـبد اڶڕحمن @ⓐⓛⓘ @🌹 فرعون 💫 مصر 💫 @꧁👑🇸🇦آلَمِـآلَكَيّ🇸🇦👑꧂ @• عساف • assaf • @ابن الأكابر 1 @أبو هاشم @))شامخ تبوك))))@ @®️التونسي©️ @؛ عبد الرحمن ؛ @ahmed mousa 𓂆🇵🇸.🇦🇪 @ּ؏ــڶــۑْ @༊෴✿الشامـ♥̨̥̬̩خه✿ @Han_een @🌙جہٰٰ۪۪۫۫ﹻﹷۣۗمہٰٰ۪۪۫۫ﹻﹷﹷال💫 @Re go @ناصر الفويه ابو بدر @❤️مهره جبر الخواطر ❤️ @نوال _nawal @مـــتـٌـٌٌـعـِـِبُ @Diab4333 @🦅🎖ولد الشيخ🎖🦅 @محمد حسن @﮼🇸🇦الأولاني🇸🇦 #ملك القلوب🇸🇦 ♬ fran hjartat feat. apollo – Appin

في ذات السياق يأمل محمد أن يتوسع نطاق الدعم ليشمل فئات أخرى لأن أعداد المحتاجين كبيرة، موضحا أنه لا يحتاج للشهرة لأن اسمه يجول منذ 3 سنوات في جميع أركان التيك توك.