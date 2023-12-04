صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس ضمن قائمة فوربس لثلاثين مبدعا وملهما

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأفضل 30 مبدعا وملهما لعام 2023 حيث ضمت اسم صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس.

وجاء خبيب المعروف على مستوى منصات التواصل الاجتماعي باسم “KHOUBAI”، في قائمة فوربس لـ “ثلاثين مبدعًا وملهمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ليضيف إلى قائمة إنجازاته العالمية رقما جديدا.

وكان خبيب الذي يعتبر من بين أبرز صناع المحتوى السياحي في الجزائر والعالم العربي، قد توج العام الماضي بجائزة أفضل صانع محتوى للعام 2022 في حفل أقيم في مدينة كازان الروسية.

ونشر خبيب تدوينة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: “بكل فرح وفخر، أريد أن أقول لكم أنه تم اختياري في قائمة ثلاثين شخصية، مبدعة وملهمة شابة حسب مجلة فوربس، وسيتم التكريم منتصف شهر جانفي 2024 بحول الله”.

وأضاف: “وبذلك أكون الجزائري الوحيد الذي تم اختياره في هذه اللائحة لهذا العدد.. ترشيح يشرح النفس ويزيدنا قوة لننفجر أكثر، شكرا لكل شخص ساهم ودعم محتواي من قريب أو من بعيد”.

ويحظى خبيب كواس البالغ 29 عاما بمتابعة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يحرص نشطاء على دعم محتواه الهادف، الذي أصبح ينافس كبرى القنوات التلفزيونية بفيديوهات ذات جودة عالية.

زار الرحالة الجزائري أزيد 47 دولة وذاع صيته بفضل المحتوى الهادف والمتميز الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

درس في الثانوية شعبة الرياضيات التي لم يكن يحبها، والتحق بالجامعة ليدرس الاقتصاد، فوجد بأنه يضيع وقته في أمور لا تمت لرغباته بصلة.

بدأ ابن مدينة قسنطينة يفكر في التحرر من القيود التي فرضتها عليه الحياة، ومن هنا بدأت نقطة التحول، حيث اتجه للتدوين وصناعة المحتوى.

أصبح خبيب كثير السفر والتجوال، وأيضا كثير المشاركة لمغامراته عبر مواقع التواصل لتعريف الناس بثقافات الشعوب المتنوعة، تحت شعار: “سافر فهناك الكثير في انتظارك”.

شارك في المسابقة الأضخم للمؤثرين في الوطن العربي “سديم”، وتوج بجائزة أفضل “مدون إنستغرام” في الجزائر لسنة 2019.

تخطت مشاهدات قناته 104.5 مليون، مع 1.8 مليون مشترك على يوتيوب. ولديه 2.2 مليون متابع على انستغرام، و3.8 مليون متابع على فيسبوك، حتى أكتوبر 2023.