صان داونز يُنهي مغامرة الثنائي توغاي وبوعالية

بوميل يهاجم التحكيم بعد الإقصاء من نصف نهائي رابطة الأبطال

خرج الترجي الرياضي التونسي منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة إجمالية (2-0) (هدف وحيد ذهابا وإيابا)، في مواجهة حسمها الفريق الجنوب إفريقي لصالحه ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وشهدت المباراة نهاية مشوار الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي وكسيلة بوعالية، اللذين غادرا المنافسة مع فريقهما الترجي الرياضي التونسي بعد أداء قوي خلال مشوار البطولة، من دون أن يتمكنا من قيادة الفريق إلى النهائي القاري.

ورغم محاولات الترجي للعودة في النتيجة خلال لقاء الإياب، فإن صلابة دفاع صان داونز وحسن تنظيمه التكتيكي حالا دون تحقيق الريمونتادا، ليحسم الفريق الجنوب إفريقي التأهل لصالحه ويواصل رحلته نحو التتويج القاري.

وبهذا الإقصاء، تنتهي مغامرة الترجي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، وسط حسرة جماهيره وخيبة أمل الثنائي الجزائري الذي كان يطمح لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب الإفريقي.

وأعرب باتريس بوميل، مدرب الترجي التونسي، عن استيائه الشديد من مستوى الصافرة خلال مباراة إياب نصف النهائي أمام ماميلودي صانداونز.

وأوضح بوميل في تصريحاته عقب اللقاء أن الأداء التحكيمي “لم يكن في المستوى الذي يليق بمباراة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا”.

واعتبر المدرب الفرنسي أن مجريات اللقاء شهدت قرارات تحكيمية خاطئة ومؤثرة.

وأشار إلى أن هذه الأخطاء لعبت دوراً في حرمان فريقه من العودة في النتيجة وتغيير مسار بطاقة التأهل.وفي اللحظة التي حاول فيها بوميل توجيه بوصلة الانتقادات نحو التحكيم، باغته صحافي “الكاف” بسؤال مباشر ولاذع، موجهاً ضربة قوية لخطابه.

وقاطع الصحافي تبريرات بوميل بـ”حقيقة رقمية” قائلاً: “الترجي لم يسجل في مرمى صنداونز، لا في ملعب “رادس” ولا في جنوب إفريقيا”. للإشارة، فإن الترجي التونسي خرج من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهل ماميلودي صانداونز إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.