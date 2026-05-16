صايب ينتظر الإشارة من “موبيليس”… والحارس حديد يُفاضل بين الساورة وم. وهران

المدرب الجديد سيكونُ حاضرا في مواجهة أولمبي الشلف

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، فصلت بشكل كبير في هوية المدرب الجديد الذي سيتولى زمام العارضة الفنية للنادي بداية من الموسم الكروي الجديد، خلفا للألماني جوزيف زينباور، الذي أُنهيت مهامه شهر مارس الفارط، على أن يكون المدرب الجديد حاضرا في مدينة تيزي وزو الثلاثاء على أقصى تقدير، ليكون حاضرا إلى جانب المدرب المؤقت رابح بن صافي للتحضير للمواجهة المقبلة للنادي المقررة الأربعاء ضد أولمبي الشلف، على ملعب “محمد بومزراق”، لحساب الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”.

يحدث هذا في الوقت الذي أكدت ذات المصادر أن “نجم” الفريق والدولي السابق موسى صايب أبدى رغبته في العمل في الشبيبة وفي القريب العاجل، على أساس تقديم يد العون ومن ثمة مساعدة الفريق في تجاوز الأزمات التي يمر بها في العقد الأخير، الأمر الذي حال دون تحقيق الفريق لتتويجات على المستوى المحلي بالدرجة الأولى، خصوصا وأن شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، المالك لغالبية أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل، كانت قد أبانت عن نيتها في وقت سابق في الاعتماد على صايب، تحسبا للموسم الكروي الجديد في منصب مدير رياضي تقني خلفا لحكيم مدان بهدف ضمان الاستقرار مستقبلا.

ومعلومٌ أن بعض الأطراف كانت قد تحدثت في وقت سابق عن رفض صايب، في شهر فيفري الماضي، فكرة العمل في شبيبة القبائل، متحججا بعدم توفر بعض الشروط الرياضية والإدارية التي يراها ضرورية لإعادة النادي إلى السكة، في ظل توجه “موبيليس” نحو إحداث “ثورة” كبيرة في الفريق فور نهاية الموسم الكروي الحالي.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر أخرى عن رحيل الحارس محمد إيدير حديد عن الفريق مطلع جانفي المقبل، بعدما تلقى عرضين مهمين من شبيبة الساورة وكذا مولودية وهران، تحسبا للالتحاق بأحدهما فور بداية الموسم الكروي القادم، علما أن الحارس حديد كان قد مر بفترة عصيبة في الشبيبة، عقب عودته من المشاركة في البطولة العربية مع المنتخب المحلي، حيث خسر مكانته الأساسية لصالح الحارس مرباح غايا، الأمر الذي أثر عليه بشكل سلبي وقرر على إثرها تغيير الأجواء، خصوصا وأنه كان قد قاطع تدريبات الفريق وطلب من الإدارة الحصول على وثائقه بهدف تغيير الأجواء في “الميركاتو” الشتوي الفارط، كما أنه سيكون ضمان المولودية الوهرانية أو حتى شبيبة الساورة مشاركة قارية في الموسم الجديد سيكون من بين أهم الأسباب التي ستدفعه إلى الرحيل عن الشبيبة في الصيف القادم، ليبقى الشق المالي الوحيد الذي سيفصل في وجهة الحارس حديد.