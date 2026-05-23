صايب ينفي التحاقه بشبيبة القبائل كمدير رياضي

الإدارة في ضغط كبير لترتيب البيت تحسبا للموسم القادم

نفى القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري، ونجم شبيبة القبائل، موسى صايب، بصفة قطعية جملة الأخبار والتقارير التي راجت بقوة في الساعات الماضية، التي تحدثت عن تعيينه رسميًا في منصب المدير الرياضي للفريق القبائلي.

وجاء تصريح صايب ليضع حدًا لحالة السوسبانس والتكهنات الكثيرة التي ملأت معاقل أنصار اللونين الأخضر والأصفر، بعد تداول منشورات وأخبار على نطاق واسع تزعم عودته الرسمية للمساهمة في تسيير النادي العريق.

وفي تصريحات إعلامية، استغرب الأسطورة السابق لنادي أوكسير الفرنسي، الطريقة التي تم بها فبركة الخبر، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض أو اتصال رسمي من الإدارة الحالية.

وقال صايب في تصريح خص به يومية كومبيتيسيون: “لم يتصل بي أي مسؤول من إدارة الشبيبة أو من شركة “موبيليس”، كل ما يقال حول تعييني مديراً رياضياً هو كلام عارٍ من الصحة ومجرد إشاعات، وقد تفاجأت بقراءة هذا الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تماماً مثل أي مشجع”.

وتتواجد الإدارة الجديدة لفريق شبيبة القبائل تحت ضغط الجماهير، لترتيب البيت تحسبًا للمرحلة القادمة، حيث يطالب عشاق الفريق بضرورة جلب كفاءات وأسماء ثقيلة قادرة على بناء مشروع رياضي، يعيد “الكناري” إلى منصات التتويج المحلية والقارية. ورغم أن اسم موسى صايب يحظى بإجماع شعبي كبير لتقلد هذا المنصب نظير خبرته الطويلة، إلا أن الخطوة لم تتعدَ سياق المقترحات الجماهيرية والإعلامية حتى اللحظة.

الجدير بالذكر، أن موسى صايب سجل حضوره بالجزائر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتظل التساؤلات مطروحة حول هوية الشخصية التي ستستقر عليها شركة “موبيليس”، لتسيير الشؤون الرياضية للنادي في المستقبل القريب.