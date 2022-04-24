صايفي.. الطاقم التحكيمي أقصى شباب بلوزداد

عبر اللاعب الدولي السابق رفيق صايفي عن امتعاضه من الأداء التحكيمي لمباراة شباب بلوزداد أمام الوداد البيضاوي الذي دفع النادي الجزائري إلى خارج رابطة الأبطال.

وصرح صايفي لقناة “بيان سبورتس” القطرية “إن الحكم ظلم شباب بلوزداد، ولم يمنح الفريق ضربة جزاء”.

وبرر صايفي شرعية ضربة الجزاء بأن الحارس ومدافع الوداد البيضاوي وضعا المهاجم في الوسط، مضيفا أن “المهاجم كان قد لعب الكرة قبل لمس الحكم والمدافع الكرة”.

ووافق محلل قنوات “بيين سبور” اللاعب الدولي السابق الرأي، أن الحكم حرم أبناء لعقيبة من ركلة جزاء شرعية، كانت قادرة على قلب الموازين.

وأنهى الدولي الأسبق تصريحه بتحية فريق العقيبة مثمنا جهودهم قائلا: “شباب بلوزداد فريق كبير، تحية كبيرة للاعبي الشباب الذين قدموا ما عليه، اكتسبوا خبرة أكبر في المنافسة القارية وأضن أن الفريق سيقول كلمته مستقبلا”.