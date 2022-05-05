صايفي ينتقد جوارديولا دفاعا عن محرز.. لماذا اخرجته؟

انتقد اللاعب الدولي السابق رفيق صايفي خيارات المدرب الإسباني بيب جواراديولا، خاصة إخراج قائد الخضر رياض محرز في مواجهة ثنائية تاريخية على أرضية البرنابيو.

وقال نجم الخضر السابق مستشار قنوات “بيين سبور” إن جوارديولا ارتكب خطأ فادحا بإخراجه لرياض محرز في الدقيقة ال 85 من عمر المباراة، باعتباره أخطر مهاجم في السيتيزن، حسب قوله.

وأشاد الأسطورة الجزائري صايفي بالهدف العالمي الذي أحرزه قائد محاربي الصحراء محرز في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، قائلا :”هدف محرز تاريخي منح الأزرق السماوي ميزة كبيرة”.

وأضاف محلل قناك “بيين سبور” أن رياض محرز كان في حالة بدنية كبيرة فرضت عليه خلال المباراة، مشيرا إلى اتفاق محبي محرز على كونه الورقة الرابحة لمانشستر سيتي، خاصة أن أهداف ريال مدريد الثلاثة سجلت بعد مغادرة الفنك لأرضية البرنابيو وفسح المجال أمام فرناندينيو.

منصات التواصل الاجتماعي هي الأخرى ضجت بردود أفعال أشادت بالأداء المثالي لمحرز في مواجهة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خاصة بعد هدفه الرائع في مرمى تيبو كورتوا كونه جعل مانشستر سيتي تترك بصمتها في المباراة النهائية للبطولة، كما أنه أول لاعب يسجل أكثر من 7 أهداف في بطولة واحدة بدوري أبطال اوروبا في تاريخ مانشسترسيتي.

في هذا السياق انتهى حلم رياض محرز وسقط العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي تم إقصائه على أبواب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة ثنائية تاريخية ضد ريال مدريد.