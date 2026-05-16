صبري لموشي يكشف عن القائمة النهائية لمنتخب تونس

تحسبا للمشاركة في كأس العالم

أعلن صبري لموشي، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، أول أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس، عن القائمة النهائية للمنتخب التونسي المؤهلة للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيلعب المنتخب التونسي المونديال ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات هولندا واليابان والسويد.

وتأهل “نسور قرطاج” للمونديال للمرة السابعة بعد سنوات 1978، 1998، 2002،

2006، 2018 و2022.

وفي ما يلي قائمة الـ26 لاعبا:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (النادي الصفاقسي) – صبري بن حسن (النجم الساحلي) – عبد المهيب الشامخ (النادي الإفريقي)

الدفاع: منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي) – ديلان بورن (سيرفيت جونيف السويسري) – عمر الرقيق (ماريبور السلوفيني) – دم عروس (قاسم باشا التركي) – رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) – يان فاليري (يونغ بويز السويسري) – معتز

النفاتي (نورشوبينغ السويدي) – علي العابدي (نيس الفرنسي) – محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي)

وسط الميدان: إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الألماني) – محمد الحاج محمود (أف سي لوغانو السوسري) – راني خضيرة (يونيون برلين الألماني) – حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) – أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الإنجليزي) –

مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) – اسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)

الهجوم: خليل العياري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – سيباستيان تونكتي (سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي) – الياس عاشوري (أف سي كوبنهاغن الدنماركي) – فراس شواط (النادي الإفريقي) – حازم المستوري (دينامو ماخاتشكالا الروسي) – إلياس سعد (هانوفر 96 الألماني) – ريان اللومي (فانكوفر وايتكابس الأمريكي).