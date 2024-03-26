صبّ رواتب مستخدمي قطاع الصحّة قبل عيد الفطر

وفق تعليمة عن مديرية المالية والوسائل

أمر عبد الحق سايحي، وزير الصحة، بصب أجور ورواتب موظفي ومستخدمي القطاع لشهر أفريل بتاريخ أقصاه يوم 5 أفريل 2024، أي أياما قليلة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك عقب استكمال إجراءات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة وكذا ضمانا لدفع أجور ورواتب عمال القطاع في آجالها المحددة.

وفي السياق، وجهت مديرية المالية والوسائل لدى وزارة الصحة تعليمة بتاريخ 25 مارس الجاري، إلى مديري المراكز الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة، تحوز “الشروق” نسخة منها، تحثهم فيها على ضرورة صب أجور ورواتب شهر أفريل الخاصة بموظفي ومستخدمي القطاع في أجل أقصاه 5 أفريل الداخل.

وجاء هذا القرار -تشير التعليمة- بعد استكمال إجراءات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة بعنوان سنة 2024، وكذا تنفيذا لتعليمات وزير الصحة القاضية بضمان دفع أجور ورواتب الموظفين والمستخدمين في آجالها المحددة.

وطالبت التعليمة من مديري المؤسسات العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية إلى جانب المؤسسات تحت الوصاية، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة وذلك قصد ضمان دفع أجرة وراتب شهر أفريل بتاريخ أقصاه 5 أفريل 2024.