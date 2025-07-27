صبّ 1702 مليار لفائدة 3.4 مليون تلميذ ابتداء من هذا الإثنين

في إطار المنحة الخاصة بالموسم الدراسي المقبل

سيشرع في صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل، ابتداء من هذا الاثنين، على أن تتواصل العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حسب ما أعلنت عنه، الأحد، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية صب المنحة تنطلق ابتداء من تاريخ 28 جويلية 2025 وإلى غاية 31 من نفس الشهر، حيث “تم تخصيص غلاف مالي قدره 17.02 مليار دج لفائدة 3.4 مليون تلميذ مستفيد”.

وأكد ذات المصدر أنه “تم استكمال كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية والتنسيقية بين المصالح المعنية بالولايات لتسريع دفع المنحة في آجالها المحددة، وذلك لضمان استفادة المستحقين في الوقت المناسب وفي ظروف شفافة ومنظمة، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، وهو ما يجسد “حرص مصالح الدولة على توفير ظروف تعليم ملائمة لكل الأطفال، في ظل دعم اجتماعي فعال”.

وفي هذا الإطار، أشادت الوزارة بـ”مستوى التنسيق والمتابعة والتعبئة من قبل مصالحها ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة التربية الوطنية وولاة الجمهورية، لضمان إيصال هذا الدعم المباشر للمستحقين قبل الدخول المدرسي”، يضيف المصدر.

للتذكير، أسندت مهمة تسيير المنحة المدرسية الخاصة وتسديدها لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين إلى قطاع التضامن، ممثلا في وكالة التنمية الاجتماعية، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، والمتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة وشروطها وكيفيات منحها.