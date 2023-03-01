صب إعانات الخدمات الاجتماعية لعمال البريد قبل رمضان

"لجنة المشاركة" تراسل هياكلها المحلية للشروع في العملية

انتقلت لجنة المشاركة لمؤسسة “بريد الجزائر” إلى مرحلة التجسيد الفعلي لمنح المساعدات والقروض للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بعد أن تم إعادة تفعيلها شهر أوت الماضي، على أن يتم تمكينهم منها قبل حلول شهر رمضان.

في هذا السياق، راسلت لجنة المشاركة المركزية لبريد الجزائر مسؤولي فروعها المحلية عبر الولايات في إطار التحضير لصب مختلف المنح والمساعدات للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، وأمرت ببداية استقبال الملفات.

ووردت مراسلة مؤرخة في 7 فيفري الماضي، تتعلق بالإعانات الخاصة بالختان والازدياد والوفاة، طلبت الشروع في التكفل بهذه العملية وذلك بالنشر على نطاق واسع وبداية استقبال الملفات على مستوى الهياكل المحلية، مشيرة إلى أن التكفل بإعانات هذه الفئة سيتم اعتبارا من شهر ماي 2021، أي أن العملية ستكون بأثر رجعي بداية من التاريخ المذكور.

كما أمرت تعليمة ثانية تحمل التاريخ ذاته بمباشرة استقبال ملفات الإعانات الخاصة باليتامى والأرامل وتحرير محاضر اجتماع اللجان في اجل لا يتجاوز تاريخ 20 مارس 2023.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن ملفات المعنيين تودع على مستوى الهياكل المحلية للخدمات الاجتماعية، حيث يجد المعنيون الوثائق الواجب إيداعها في كل ملف مدونة بالاستمارة الخاصة بكل فئة من الإعانات.

كما طلبت اللجنة المركزية أيضا صب الإعانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني المخصص لهذه الفئة المصادف لـ14 مارس، مشددة على ضرورة التكفل بها قبل تاريخ 10 مارس 2023.

وكانت لجنة المشاركة لمؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت في 7 فيفري الماضي إعادة إطلاق أنشطتها الموجهة للعمال والمتقاعدين مجددا بعد انقطاع لأكثر من سنتين، بسبب مشاكل تنظيمية، والتي تتضمن قروضا بدون فائدة (سلفيات) وإعانات مالية واتفاقيات للخدمات الطبية وأخرى للاستجمام وغيرها، في إطار مخطط العمل للفترة ما بين 2022-2025.

ولم تتضمن المراسلات التي اطلعت “الشروق” عليها تفاصيل عن سلفيات كانت مدرجة سابقا، فيما يتعلق بالمساعدة في بناء السكن أو شرائه وسلفة الزواج، إضافة للسلفة الاستثنائية، وإن كانت معنية بإعادة بعض نشاط لجنة المشاركة أم لا، والتي هي عبارة عن قروض بدون فوائد، يتم سدادها عبر اقتطاع شهري من راتب العامل وفق آجال محددة.

وكما هو معلوم فقد تم إعادة انتخاب لجنة مشاركة جديدة لعمال بريد الجزائر شهر أوت الماضي، بعد عمليات ماراطونية لانتخاب المندوبين الولائيين، والتي أسفرت عن انتخاب عبد الرحمن بن مسعود رئيسا لها ممثلا عن ولاية تمنراست.