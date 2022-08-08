صب الشطر السابع من منحة كورونا لمستخدمي الصحة

لا حق إلا للمجندين في المصالح المختصة

طلبت وزارة الصحة القوائم الاسمية للمعنيين بالاستفادة من العلاوة الاستثنائية لمستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، المجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، التي أمر بها الرئيس عبد المجيد تبون، وقيمتها بين 10 آلاف و40 ألف دينار، حتى يتم صب الشطر السابع منها.

وقالت مصالح الوزير بن بوزيد، في مراسلة بعثت بها مديرية المالية والوسائل، بتاريخ 7 أوت الجاري، إلى مديري القطاع عبر الولايات، والمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديري المؤسسات العمومية للصحة، عنوانها “الميزانية الإضافية 3 والتكفل بالمنحة الاستثنائية كوفيد 19 الشطر السابع”، اطلعت عليها “الشروق”، إن “الاعتمادات المالية الإضافية في الميزانية الإضافية 3 مخصصة للتكفل بالشطر السابع من المنحة الاستثنائية كوفيد 19، للفترة الممتدة بين 16 و15 نوفمبر 2021”.

وشددت الوزارة أن المنحة الاستثنائية مخصصة للمستخدمين المعرضين حقا للخطر، ويأتي هذا التأكيد بعد حديث المسؤول الأول عن القطاع عبد الرحمان بن بوزيد، نهاية جويلية، على أن “القوائم التي تحصلت عليها الوزارة من المستشفيات تضمّ عمالا لم يتقربوا أصلا إلى مصالح كوفيد، ولا زالوا يتقاضون المنحة الاستثنائية، إضافة إلى وجود مستشفيات لا تحتوي على مصالح كوفيد واستفاد عمالها من المنحة”، الأمر الذي اعتبره “غير مقبول”.

واستبعد بن بوزيد استفادة طواقم طبية وعمال منتسبين لقطاعه من المنحة من دون أن يكونوا من الفرق المجندة على مستوى المؤسسات الاستشفائية في المصالح المكلفة بعلاج المصابين بالفيروس المستجد، مشيرا إلى أن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

وقال بن بوزيد إن “الدولة ثمنت جهود الطواقم الطبية وما بذلته من أجل علاج المصابين بالفيروس المستجد وتجند في كل مرة للتكفل بالمواطن وتجنيب سيناريو الكارثة الذي عجزت دول أكثر خبرة عن تفاديه، بل تأثرت منظومتها الصحية بعد الضغط الذي شهدته”.

وتطرق بن بوزيد للميزانية التي خصصت لهذه المنحة، حيث قدرها بما يعادل بناء مستشفيين، ما يعكس تقدير الدولة للأطباء الذين تجندوا لعلاج المصابين، وضحايا الفيروس من هذه الفئة، بعد أن فقدت الجزائر كفاءات طبية بعد العدوى في مختلف المصالح بالمؤسسات الاستشفائية.

وبخصوص المراسلة الجديدة، فقد طلبت بصيغة الآمر “تحضير الميزانية المعدلة والإجراءات اللازمة قصد عرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها والتكفل بالمنحة الاستثنائية كوفيد 19 فور استكمال الإجراءات”.