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الجزائر
في تعليمة صادرة عن وزارة الصّحة

صب الشّطر الثامن من منحة كوفيد 19 قبل إقفال السنة المالية

ع. تڤمونت
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صب الشّطر الثامن من منحة كوفيد 19 قبل إقفال السنة المالية

وجّهت مديرية المالية والوسائل لدى وزارة الصحة تعليمية تلح من خلالها على ضرورة صب الشطر الثامن من منحة كوفيد 19 للمعنيين بالعملية وذلك قبل إقفال السنة المالية الجارية.

وتشير التعليمة المؤرخة في 7 ديسمبر الجاري، موجهة إلى مدير الصحة بالولايات ومن خلالهم إلى جل مسؤولي المؤسسات العمومية للصحة، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى ضرورة الشروع في إعداد قوائم مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا وذلك قصد تقديم الالتزام لدى المصالح المالية المختصة في انتظار الحصول على الاعتمادات المالية المخصصة لدفع الشطر الثامن من المنحة الاستثنائية كوفيد 19 للفترة الممتدة بين 16 نوفمبر 2021 و15 فيفري 2022 المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-79 المؤرخ في 31 مارس 2020 المتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة.

ودعت التعليمة إلى ضرورة التقيد بأحكام المقرر رقم 2764 المؤرخ في 6 أفريل 2022 المتضمن الموافقة على التكفل بميزانيات المؤسسات العمومية في إطار تطبيق محتوى التعليمة رقم 5 المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 المتعلقة بالمصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية والتي تنص على إمكانية التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين، من رواتب ولواحقها، في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وذلك دون المصادقة على مشاريع الميزانية من طرف المجلس الإداري أو التوجيهي، حسب الحالة، كما أشارت تعليمة وزارة الصحة إلى أنّ منحة كوفيد19 يستفيد منها مستخدمو الصحة المجندون فعليا للتكفل بحالات كوفيد19.

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