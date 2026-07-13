صب المنحة المدرسية الخاصة للموسم 2026-2027 في حسابات المستفيدين

دراسة الطعون ستتواصل إلى غاية 22 جويلية 2026

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الإثنين، عن صب مبلغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة المواطنين الذين استوفوا شروط الاستفادة منها، مؤكدة أن العملية تمت بتاريخ 30 جوان 2026 عبر الحسابات البريدية للمستفيدين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن دراسة الطعون والتظلمات المقدمة من طرف المواطنين ستتواصل إلى غاية 22 جويلية 2026، تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية ستتكفل بتسديد المنح المدرسية الخاصة لفائدة المستفيدين الذين يتم قبول طعونهم، وذلك مباشرة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وفقًا لكل حالة.

وتندرج هذه العملية في إطار التكفل بالفئات المستفيدة من المنحة المدرسية الخاصة وضمان استفادتها من الدعم المخصص بمناسبة الموسم الدراسي 2026-2027.