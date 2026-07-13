-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
دراسة الطعون ستتواصل إلى غاية 22 جويلية 2026

صب المنحة المدرسية الخاصة للموسم 2026-2027 في حسابات المستفيدين

الشروق أونلاين
  • 241
  • 0
صب المنحة المدرسية الخاصة للموسم 2026-2027 في حسابات المستفيدين
أرشيف
المنحة المدرسية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الإثنين، عن صب مبلغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة المواطنين الذين استوفوا شروط الاستفادة منها، مؤكدة أن العملية تمت بتاريخ 30 جوان 2026 عبر الحسابات البريدية للمستفيدين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن دراسة الطعون والتظلمات المقدمة من طرف المواطنين ستتواصل إلى غاية 22 جويلية 2026، تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية ستتكفل بتسديد المنح المدرسية الخاصة لفائدة المستفيدين الذين يتم قبول طعونهم، وذلك مباشرة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وفقًا لكل حالة.

وتندرج هذه العملية في إطار التكفل بالفئات المستفيدة من المنحة المدرسية الخاصة وضمان استفادتها من الدعم المخصص بمناسبة الموسم الدراسي 2026-2027.

مقالات ذات صلة
يوم مرهق على مترشحي التربية في امتحانات الترقية

يوم مرهق على مترشحي التربية في امتحانات الترقية

30 يومًا للردّ على استفسارات الضرائب وهذه حالات التفتيش

30 يومًا للردّ على استفسارات الضرائب وهذه حالات التفتيش

تقنيات حديثة تكشف مواد سامة تعجز التحاليل التقليدية عن رصدها

تقنيات حديثة تكشف مواد سامة تعجز التحاليل التقليدية عن رصدها

سعيود يُكرّم في اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

سعيود يُكرّم في اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

ملف تسوية البنايات من دون رخصة على طاولة الولاة

ملف تسوية البنايات من دون رخصة على طاولة الولاة

أحكام ثقيلة ضد مهربي 2.6 مليون “إكستازي” بميناء مستغانم

أحكام ثقيلة ضد مهربي 2.6 مليون “إكستازي” بميناء مستغانم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد