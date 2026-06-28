-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

صب المنحة المدرسية في هذا التاريخ

محمد فاسي
  • 809
  • 0
صب المنحة المدرسية في هذا التاريخ
أرشيف
المنحة المدرسية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الأحد، عن الشروع في صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، والمقدرة بـ 5 آلاف دينار، في الحسابات البريدية الجارية للمستفيدين، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، وذلك في إطار التحضير المسبق للدخول المدرسي والاجتماعي المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، الرامية إلى تمكين العائلات المعنية من الاستفادة من المنح التي أقرتها الدولة في أفضل الآجال، بما يضمن الاستعداد للدخول المدرسي.

وأكدت الوزارة أن المنحة يستفيد منها جميع الأولياء والأوصياء الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، وتبلغ قيمتها 5000 دينار لكل مستفيد.

وأضافت أن هذه المنحة تجسد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز الأجهزة والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين وضمان وصولها إلى جميع مستحقيها.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات ستتولى دراسة جميع الطعون والتظلمات المتعلقة بالمنحة المدرسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع إعلام المعنيين بنتائج دراسة ملفاتهم.

مقالات ذات صلة
انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026 بولاية الجزائر

انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026 بولاية الجزائر

الجزائر تعرض رؤية اقتصادية جديدة قائمة على الإصلاح والإنتاج

الجزائر تعرض رؤية اقتصادية جديدة قائمة على الإصلاح والإنتاج

ضوابط تدقيق جديدة للبنوك وشركات التأمين ومؤسسات البورصة

ضوابط تدقيق جديدة للبنوك وشركات التأمين ومؤسسات البورصة

تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

عجال يتابع ملفات رقم التعريف الوطني والدفع الإلكتروني وكواشف أول أكسيد الكربون

عجال يتابع ملفات رقم التعريف الوطني والدفع الإلكتروني وكواشف أول أكسيد الكربون

الجزائر وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأدوية

الجزائر وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأدوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد