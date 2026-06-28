صب المنحة المدرسية في هذا التاريخ

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الأحد، عن الشروع في صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، والمقدرة بـ 5 آلاف دينار، في الحسابات البريدية الجارية للمستفيدين، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، وذلك في إطار التحضير المسبق للدخول المدرسي والاجتماعي المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، الرامية إلى تمكين العائلات المعنية من الاستفادة من المنح التي أقرتها الدولة في أفضل الآجال، بما يضمن الاستعداد للدخول المدرسي.

وأكدت الوزارة أن المنحة يستفيد منها جميع الأولياء والأوصياء الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، وتبلغ قيمتها 5000 دينار لكل مستفيد.

وأضافت أن هذه المنحة تجسد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز الأجهزة والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين وضمان وصولها إلى جميع مستحقيها.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات ستتولى دراسة جميع الطعون والتظلمات المتعلقة بالمنحة المدرسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع إعلام المعنيين بنتائج دراسة ملفاتهم.