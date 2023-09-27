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الجزائر

صب منحة البطالة استثنائيا قبل موعدها لهذا السبب !

الشروق أونلاين
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صب منحة البطالة استثنائيا قبل موعدها لهذا السبب !
صب منحة البطالة استثنائيا قبل موعدها

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها يوم الأربعاء، عن تسبيق موعد صب منحة البطالة للمعنيين بها بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وأفاد بيان الوكالة الوطنية للتشغيل أنه تمّ تسبيق موعد صب منحة البطالة لبعض المستفيدين ليوم الأربعاء 27 سبتمبر بدلاً من يوم الخميس.

وهذا لمصادفة اليوم الـ 28 من كل شهر (موعد بعض المستفيدين من منحة البطالة) ليوم عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وذكر البيان أنه “تم إرسال رسائل نصية قصيرة بهذا الخصوص لكل مستفيد على حدى”، حيث دعت الوكالة المستفيدين “مراجعة الرسائل النصية SMS عبر هواتفهم”.

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