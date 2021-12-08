صب منحة كوفيد-19.. وزير الصحة يوضح

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أن الشطرين “السادس والسابع” من منحة كوفيد-19 سيتم صبها بمجرد الإفراج عن الغلاف المالي المخصص لذلك.

وأكد الوزير بن بوزيد، خلال لقاء جمعه مع التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة، حرص القطاع على التواصل والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، موضحا أن الشطرين- السادس والسابع- من منحة كوفيد-19 سيتم صبها بمجرد الإفراج عن الغلاف المالي المخصص لذلك، فيما شدد على أنه تم دراسة جملة الملفات والانشغالات المعبر عنها وعرضها على الحكومة.

كما إلتزم الوزير ببذل أقصى الجهود في سبيل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

وجدّد أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة على ضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار في القريب العاجل، خاصة تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية.

كما ذكّر أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة بقرارات رئيس الجمهورية التي أقرها لصالح مهنيي قطاع الصحة وعلى رأسها مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الصحية و النظام التعويضي، التأمين الشامل ،امتيازات التقاعد ، بالإضافة إلى تخصيص منحة لعائلات عمال القطاع المتوفين جراء الوباء( رأسمال الوفاة).

صب الشطرين الخامس والسادس من منحة كوفيد

وفي نوفمبر الماضي، كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد-19 سيتم صبهما في القريب العاجل.

وأوضح بيان للوزراة، أن بن بوزيد شدد على معالجة جميع الملفات المطروحة في القطاع الصحي والعمل على إيجاد حلول سريعة لمطالب مهني القطاع.

و جاء تصريح بن بوزيد خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج والنقابة الجزائرية للشبه الطبي برئاسة الوناس غاشي.

وأضاف البيان أن مسألة إصلاح المنظومة الصحية شكل محور المناقشات، حيث استعرض رؤساء النقابات الحاضرة خلال هذا اللقاء مختلف المشاكل المطروحة مقترحين حلولا بخصوصها.

واتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنة تقنية تظم ممثلين عن الوصاية والتنظيمات النقابية لدراسة الملفات المطروحة .