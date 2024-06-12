صب 3 ملايير يوميا لضمان السيولة وفتح مكاتب بريدية هذا الجمعة بالعاصمة

وفرة في الوقود وشاحنات الخواص لبيع قارورات غاز البوتان

تسابق مختلف القطاعات على مستوى العاصمة الزمن، من أجل ضمان الوفرة بعيد أضحى من دون عوائق، وتفادي النقائص التي عادة ما تنغص فرحة التحضيرات للمناسبة، حيث ستكون السيولة المالية هذه السنة متوفرة، وبإمكان حتى ذوي الحقوق وأصحاب المعاشات، استخراج أموالهم هذا الجمعة، بعد قرار وزارة العمل القاضي بتسبيقها، إذ سيكون عدد من مكاتب البريد في الخدمة غدا الجمعة استثناء لهذا الغرض، فيما سيتم توفير الوقود بالمحطات خلال المناسبة مع الاستعانة بشاحنات الخواص لبيع قارورات غاز البوتان.

وقال أحمد سامي بلهامل، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية الجزائر، خلال عرضه للبرنامج والتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، الذي أشرفت عليه ولاية الجزائر، الاثنين الماضي، أنه سيتم رصد سيولة مالية تتوزع على مستوى 271 مكتب بريد، و218 موزع آلي، متواجد عبر إقليم ولاية الجزائر، مشيرا إلى انه تم الانطلاق في البرنامج الأحد الماضي، بتوزيع يومي لـ3 مليار دينار وذلك إلى غاية يوم السبت، معتبرا المبلغ غير قار وقادر للزيادة إلى حدود 5 مليار دينار حسب ما تعاينه خلية اليقظة المرصودة لهذا الغرض، والمتواجدة على مستوى المديرية، مهمتها – قال – دراسة الطلب على السيولة.

وأوضح المتحدث انه وحسب ما تم ملاحظته خلال المواسم والأعياد السابقة، لجوء المواطنين إلى الأرضية الرقمية لبريد الجزائر، وهو ما دفع إلى إعطاء تعليمات إلى رؤساء المؤسسات البريدية، من اجل السهر على ضمان استمرارية الخدمات العمومية على مستوى الموزعات الآلية للنقود، لاسيما خلال فترة العيد أو خلال نهاية الأسبوع، خاصة وان العيد هذه السنة – كما قال – سيتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع، وعليه سيتم رصد فرق تفتيش تقوم بخرجات ميدانية للوقوف على مدى الالتزام بهذه التدابير، مذكرا أن هذه الفرق ستساهم في ترقية لجوء المواطنين إلى وسائل الدفع الرقمية، نظرا لتسجيل 65 بالمائة من المعاملات البريدية المالية خلال 2024 وقبلها، تمت عبر الأرضية الرقمية، الأمر الذي دفع المديرية – كما قال – للاهتمام اللازم بالموزعات الآلية للنقود.

ونظرا للقرار الذي اتخذ بشأن تسبيق معاشات ومنح ذوي الحقوق التي كانت مبرمجة لولاية الجزائر ابتداء من تاريخ 15 من الشهر الجاري، وبقرار من وزارة العمل حسب المعلومات التي وردت للمديرية، فأكد المتحدث انه سيتم فتح بعض المكاتب البريدية، استثناء يوم الجمعة 14 جوان، وهي آخر جمعة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم نشر قوائم المكاتب البريدية المعنية بالفتح بكل من الموقع الرسمي لولاية الجزائر وكذا الصفحة لرسمية للوزارة المعنية.

أما الشق المتعلق بالاتصالات الالكترونية، فقد تم إنشاء أنظمة مداومة على مستوى اتصالات الجزائر وكذا متعاملي الهاتف النقال، – يقول – من اجل وضع فرق للمداومة خلال أيام عيد الأضحي، تضمن استمرارية الخدمات العمومية، وإزالة أي اعطاب قد تمس الشبكة، خاصة وان الانترنيت تعني الكثير للكل خلال مناسبة مماثلة قصد التواصل الدائم طيلة الفترة.

من جهة أخرى، تحدث مدير الطاقة والمناجم لولاية الجزائر، عبد الغني عيرش، عن أهم الإجراءات والتدابير المتخذة، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لكل من نفطال وسونلغاز، من اجل استمرارية الخدمات لتوفير المواد الطاقوية للكهرباء والغاز والمواد البترولية بالعاصمة طيلة المناسبة، مذكرا بمراكز تخزين الوقود المتواجدة بالخروبة والحراش ومركز سيدي رزين للغاز المميع، الذين يقومون بتوزيع الوقود للمحطات على مدار 24 على 24، مشيرا أن كل محطات الخدمات لتوزيع المواد البترولية التابعة لمؤسسة نفطال، تعمل ليل نهار، أما بشأن محطات الخدمات المسيرة من طرف الخواص، فتعمل من السادسة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا.

وبشأن قارورات غاز البوتان، أكد المتحدث، ان مؤسسة نفطال تقوم بتوزيعها على نقاط البيع بمحطات الخدمات وكذا عن طريق البيع المباشر للمواطن بواسطة الشاحنات التابعة للخواص، فضلا عن وجود خلية للمداومة على مؤسسة نفطال، من اجل الاستجابة لطلبات محطات الخدمات لتزويدها بالمواد البترولية عند الحاجة، كما يتم دوما وضع الرقم الأخضر 3305 تحت تصرف المواطنين، ونفس التدابير اتخذت من طرف شركة سونلغاز، حيث قامت بتدعيم فرق المداومة والاستعانة بالرقم الأخضر، للتبليغ عن أي انقطاع للتيار الكهربائي أو أي تذبذب في تزويد المواطنين بغاز المدينة.