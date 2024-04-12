صحافية “الشروق” حورية عياري في ذمة الله

بعد صراع طويل مع المرض

شاء القدر أن تغادرنا الزميلة حورية عياري، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وهي في عز عطائها، لتنضم بذلك إلى قائمة الصحافيين الذين ترعرعوا أو مروا على “مؤسسة الشروق”، وعلى رأسهم المؤسس والملهم، الأستاذ علي فضيل، رحمهم الله جميعا.

وشاء القدر أن تغادرنا الزميلة المحترمة المحتسبة في يوم جمعة مبارك، بعدما عانت كثيرا مع المرض وأجرت عملية جراحية دقيقة على الدماغ قبل أشهر، وصبرت واحتسبت إلى أن وافاها الأجل.

بدأت الراحلة حياتها المهنية في جريدة “أخبار العاصمة” نهاية التسعينيات، ثم انتقلت للعمل في صحيفة “اليوم”، التي قضت فيها غالبية سنوات عملها، ليستقر بها المقام في قناة “الشروق نيوز”، وبعدما عاودها الحنين إلى الصحافة المكتوبة، التحقت بـ”الشروق اليومي” كصحفية في القسم السياسي.

رحلت الفقيدة حورية عن هذه الدنيا وهي في عنفوان عطائها، ولكنها تركت إرثا، نافحت من خلاله عن المظلومين بكتاباتها وتقاريرها، التي تبقى شاهدة على امتهانها مهنة فقد الكثير من أبنائها حياتهم بأمراض باتت ملازمة لمن يشتغل في مهنة الصحافة.

وانهالت، الجمعة، برقيات التعازي على إدارة تحرير الشروق اليومي، وبادر بالتعزية مسؤولون وزملاء صحفيون، ومديرو ورؤساء تحرير مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومسؤولو التنظيمات النقابية الإعلامية ومواطنون من كافة جهات الوطن.

وإثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم كافة صحفيي وموظفي ومستخدمي مجمع الشروق، وعلى رأسهم المدير العام الأستاذ رشيد فضيل، بأخلص عبارات التعزية والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمد روحها الطاهرة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح الجنات.. إنا لله وإنا إليه راجعون.