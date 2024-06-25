صحافية مغربية تعرّض أنغام لموقف محرج بمهرجان موازين

عرّضت صحفية مغربية، المطربة المصرية أنغام لموقف محرج للغاية خلال مهرجان موازين، عندما أخطأت في اسمها ونادتها باسم فنانة أخرى.

في التفاصيل وأثناء تلقيها أسئلة الإعلاميين، رحبّت الصحافية بأنغام إلا أنها أخطأت في اسمها وقالت “أهلاً أحلام” بدل “أنغام”، ما جعل الأخيرة تمتعض.

وقالت تقارير إخبارية إن الإعلاميين سارعوا نحو الصحفية لتصحيح الخطأ، بينما تمالكت الفنانة نفسها وأكملت حديثها، على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024 الذي شهد حضورا ضعيفاً بعد غياب أنغام لحوالي 4 سنوات عن المغرب.

انغام في موقف محرج بعد ان اخطأت صحفية بأسمها 👀! pic.twitter.com/ExWUiKP8fJ

وقالت صحف محلية إن الفنانة المصرية أصيبت بصدمة بعد صعودها إلى المسرح الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج ولم تجد غير حضور قليل لا يتجاوز الـ 500.

بعدما اصابت الجميع بالملل في الخليج #انغام تعود مرة اخرى في مهرجان موازين بصدمة اخرى بعدم اكتمال صف واحد فقط في حفلها ! فعلاً صدق من قال ان #شيرين هي صوت مصر و النجمة بحظورها او بغيابها #انغام_في_موازين pic.twitter.com/esfAF1hzmX — Alaa (@alafn98) June 22, 2024

يُذكر أنه يشارك في مهرجان موازين هذا العام الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة عدد كبير من نجوم الموسيقى العالميين والعرب، من بينهم المصرية أنغام، هيفاء وهبي، بلقيس، إلى جانب نجوم المغرب أمثال سميرة سعيد، جنات.

ورافق المهرجان المغربي انتقادات لاذعة بسبب الظروف التي أقيم فيها، والوضع الغير إنساني في قطاع غزة، حيث أرجع الكثيرون سبب فشله في استقطاب الاهتمام لتوجه الأنظار نحو فلسطين وتضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية في ظل صمت الحكومات.