صحفيات جزائريات سيعرضن إبداعاتهن بقصر رياس البحر

في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الجزائرية، قررت مجموعة “صحفيات كل صبع بصنعة” تنظيم معرض لإبداعات الصحفيات.

وحدّدت المجموعة التي تنشط عبر “فيسبوك” منذ نحو سنتين، تاريخ 14 ماي من السنة الجارية لعرض نشاطات متعددة للصحفيات الجزائريات اللواتي يتمتعن بمواهب في مجال الخياطة، الطرز، الطبخ والحلويات، الرسم، الأشغال اليدوية, والمؤلفات… وذلك في قصر رؤساء البحر بالعاصمة.

وقد أبدت عضوات المجموعة اللواتي بلغ عددهن حتى الآن نحو 4 آلاف عضوة، ترحيبا كبيرا بهذه المبادرة الأولى من نوعها التي ستمكنهن من إبراز مواهبهن بعيدا عن مهنة المتاعب, والخروج بالمجموعة من عالمها الافتراضي إلى الواقع.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض تنظيم ندوات تقدمها مجموعة من الصحفيات البارزات في مجال الإعلام اللواتي سيناقشن عددا من القضايا التي تتعلق بالمرأة الإعلامية والإبداع.

جدير بالذكر، أن مجموعة “صحفيات كل صبع بصنعة” تأسست في 18 أفريل 2020 على يد ثلاث صحفيات ينتمين إلى مؤسسة “الشروق” وهن سمية سعادة، نادية شريف وفراح سرواي، حيث استطعن من خلال المجموعة استقطاب عدد كبير من الصحفيات اللواتي يقمن داخل الجزائر وخارجها.