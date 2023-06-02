صحفيان مغربيان يدخلان في إضراب عن الطعام بفرنسا!

اتهما سلطات باريس بالتواطؤ مع الرباط في التضييق عليهما

أعلن الصحفيان المغربيان اللاجئان بفرنسا دنيا وعدنان فيلالي، الجمعة، الدخول في اضراب عن الطعام احتجاجا على مضايقات يتعرضان لها من النظام المغربي بتواطؤ واضح من سلطات باريس.

وجاء في بيان للصحفيين “لقد بدأنا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الجمعة 2 جوان 2023 ولن نوقفه إلا عندما نكون آمنين وتحترم حقوقنا كلاجئين سياسيين”.

وأضاف المصدر “نطالب المنظمات الحقوقية، وكذلك الدول الديمقراطية، بمساعدتنا في إعادة توطيننا في بلد آمن، يحترم حقوقنا كلاجئين سياسيين، وكرامتنا كبشر وكذلك حريتنا في التعبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف”.

وحسب الناشطيْن، فإن مكتب الأمم المتحدة للاجئين في الصين اعتبرهما كلاجئين سياسيين في عام 2021 وفقًا للمادتين 6 و7 من اتفاقية جنيف لعام 1951.

وأوضح الصحفيان أنهما تعرضا على مدى عامين على التراب الفرنسي للاضطهاد من قبل النظام المغربي والسلطات الفرنسية المتواطئة معه، حيث” تفضل باريس بدلاً من تطبيق القانون والقانون الدولي، الحفاظ على علاقتها الثنائية مع المغرب بطريقة مخزية”، على حد تعبيرهما.

واوضح المعنيان ان سلطات باريس “قامت بحرمانهما من جميع حقوقهما كلاجئين سياسيين وحتى كبشر من أجل اسكاتهما”.

وحسب ببان الصحفيين، فإنهما محرومان من العمل والحماية، بل وصل تواطؤ السلطات الفرنسية إلى حد “اتهامنا بادعاءات كاذبة مثل التشهير الذي سبق أن استخدمه النظام المغربي ضدنا وكان وراء مغادرتنا البلاد”.

وكشف الصحفيان أنهما حصلا مؤخرًا على وثائق سرية للغاية تثبت نية السلطات الفرنسية، بالتعاون مع نظيرتها المغربية، ملاحقتهما من أجل إلحاق الأذى بهما وإسكات أصواتهما بحجة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضاف البيان بلهجة التحذير “نحمل النظام المغربي والدولة الفرنسية المسؤولية عن كل الاضطهاد الذي عانينا منه لمدة عامين على التراب الفرنسي وعن كل ما سيحدث لنا طالما أننا في فرنسا”.

ويشار إلى أن لجنة خاصة بالبرلمان الأوروبي وكذا منظمات حقوقية سبق لها وأن اكدت استعمال النظام المغربي لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الصحفيين والناشطين داخليا وخارجيا .

وياتي اضراب الصحفيين المذكورين ليثبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب مثلما رفعته تقارير محلية ودولية خلال الآونة الاخيرة، حتى وصل الأمر إلى سجن وزير سابق لحقوق الإنسان عقابا له عن تعبيره عن رأيه الخاص في شؤون القصر الملكي الشاغر منذ مدة طويلة بسبب الوضع الصحي لمحمد السادس وغيابه عن المملكة والغموض الذي يكتنف أفق السلطة في ظل تطاحن أركان البلاط الملكي وهيمنة اللوبيات الصهيونية على القرار السياسي.