صحفية أمريكية تلغي مقابلة مع الرئيس الإيراني بسبب الخمار

ألغت صحفية أمريكية مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الإيراني، أحمد رئيسي، لأن مساعده اشترط عليها ارتداء غطاءً للرأس.

وكانت الإعلامية المخضرمة في شبكة ” سي أن أن” كريستيان أمانبور، ستجري اللقاء التلفزيوني على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، لكن أحد مساعدي الرئيس ألحّ عليها ارتدائها غطاء للرأس.

وتراجعت شبكة ” سي أن أن” عن إجراء الحوار بسبب هذا الشرط، ونشرت كريستيان صورة لها دون خمار، وهي تجلس أمام كرسي فارغ كان من المفترض أن يجلس عليه الرئيس الإيراني.

ويأتي إلغاء المقابلة المقررة، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجا على مستوى البلاد بعد وفاة ماهسا أميني، والتي ورد أنها توفيت بسبب” نوبة قلبية ” بعد ساعات من اعتقال شرطة الأخلاق لها بسبب ما اعتبر “انتهاكا لنظام البلاد”.

وقالت أمانبور في سلسلة تغريدات، إن مساعد رئيسي أوضح أن المقابلة لن تحدث إذا لم تلبس الغطاء، لأن ذلك يُعد “مسألة احترام”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الصحفية المخضرمة قولها “لقد رفضت بأدب شديد نيابة عني وعن “سي إن إن” والصحفيات في كل مكان لأنه ليس مطلبًا”.

وقالت أمانبور، 64 سنة، التي نشأت في طهران، إنها غالبا ما ترتدي غطاء الرأس أثناء تغطيتها في إيران للامتثال لقوانين البلاد، لكنها لم تستطع تغطية رأسها لمقابلة مسؤول إيراني خارج بلد لا يوجد فيه مثل هذا “الإكراه”.

أضافت” أجريت مقابلات مع رؤساء إيران منذ عام 1995 سواء داخل إيران أو خارجها، ولم يُطلب مني أبدًا ارتداء غطاء الرأس”.