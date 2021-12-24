صحفية الشروق زهية منصر تنال جائزة ابن بطوطة

توجت الزميلة الصحفية زهية منصر بالجائزة الأولى لـ”جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة” في دورتها العشرين (2020 – 2021) في فرع الرحلة الصحفية عن كتابها “منازل الغائبين: على خُطى المقيمين في الغياب”.

فاز كتاب الزميلة زهية من بين اثنا عشر كاتباً ومحقِّقاً ومترجِماً من مصر وسورية والعراق واليمن والإمارات وتونس والمغرب وتركيا. وأعلن المركز العربي للأدب الجغرافي ارتياد الآفاق أسماءهم الخميس من بينهم أحمد زكريا من مصر وملاك دينيز أوزدمير من تركيا عن كتاب “الدنيا قِدْرٌ كبيرٌ وأنا مِغْرَفَة: رحلة مصر والعراق” لعزيز نيسين في فئة الرحلة الصحفية المترجمة. وذكر بيان للمركز العربي أن الدورة عرفت مشاركة 58 مخطوطاً من 11 بلداً عربياً، توزّعت على الرحلة المعاصرة، والمخطوطات المحقّقة، واليوميات، والرحلة المترجمة، والرحلة الصحفية.

وتوجت هذه الدورة في فئة “الرحلة المحقّقة” كلٌّ من عيسى عُودة برهومة من الأردن عن “سِفْر السَّفَر إلى مَعْرِضِ الحَضَر 1889” لديمتري بن نِعمة الله خلّاط، ومحمد عيناق من المغرب عن “الرحلة الحجازية 1796 – 1797” لأبي العباس أحمد بن محمد الفاسي، في حين عادت الجائزةُ في “فرع الدراسات” إلى حافظ قاسم صالح صادق من اليمن عن عمله “كتابة الاختلاف في أدب الرحلة من القرن الثالث حتى نهاية القرن الثامن الهجري”. وفي فئة “الرحلة المترجمة”، رجعت الجائزة إلى كلّ من نعيمة الحوسني من الإمارات عن “في أعماق إفريقيا 1795 – 1797” لـ مونغو بارك، وهادي عبد الله الطائي من العراق عن “رحلة في جزيرة العرب” لجون لويس بوركهارت

وفي فرع “الرحلة المعاصرة” (سندباد الجديد)، توجت كلّ من لينا هويان الحسن من سورية عن “كعبُ الجنيّة: رحلة إلى مدن تسكنها الجنّيات”، وعمار علي حسن من مصر عن “1000 نافذة لغرفة واحدة: جولات بين الطبيعة والطبائع”. في حين عادت الجائزة في فرع “اليوميات” إلى أحمد سعيد نجم من فلسطين عن كتابه “خيمة من الإسمنت: يوميات، صور، حكايات، من الواحة المفقودة”، فاز في فرع “اليوميات المترجمة” كلّ من يوسف وقّاص من سورية عن “أب وابن: سوريا بحجم العالم” لمحمد وشادي حمادي، وأيمن حسن من تونس عن “رحلَةٌ حَولَ غُرفَتي” لغزافيي دوميستر.

ونوّهت لجنة التحكيم بمجموعةٍ من الكتب، مع توصية بالنشر هي “رحلات الدونكيشوت” لمحمد الحجيري من لبنان، و”رحلتان إلى تونس والخرطوم” لمحمد العامري من الأردن، و”زوج جواز سفر” لمارغا داندوران بترجمة: سعيد بلمبخوت من المغرب.

وضمّت لجنة تحكيم الجائزة كلّاً من خلدون الشمعة، وعبد الرحمن بسيسو، وأحمد برقاوي، وعبد النبي ذاكر، ومفيد نجم، وتيسير خلف، فيما ينتظر ان توزع الجائزة شهر ماي المقبل بالتزامن مع عقد ندوة حول أدب الرحلة والأعمال الفائزة، والتي سيشارك فيها إلى جانب الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم، عددٌ من الباحثين العرب المتعاونين مع “المركز العربي للأدب الجغرافي”، وتصدر الأعمال الفائزة عن دار السويدي في سلاسل “ارتياد الآفاق” للرحلة المحققة والرحلة المعاصرة والدراسات بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.