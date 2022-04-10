صحفية بحرينية تتودد لإسرائيل وأفخاي أدرعي يشيد بها

شكرت صحفية بحرينية، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، على اللقاء الذي جمعها به في تل أبيب.

وقالت عهدية أحمد، من خلال لقاء مصور مع أفخاي نشره الأخير على حسابه في تويتر، “بما أنك، أفخاي، داعم للمرأة ، أردت أن أحضر لك شيئا من البحرين”.

وسلمت الصحفية البحرينية هدية تذكارية لأدرعي تتضمن صورة للمرأة الخليجية، ونوهت بدعم المرأة في الجيش الإسرائيلي.

وشكرت عهدية من خلال تدوينة نشرتها على حسابها على تويتر، أدرعي لما اعتبرته “دعما للأصوات الوطنية والعربية التي تدافع عن السلام” داعية للاستمرار في “العمل معا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”.

من جهته، شكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ” سفيرة السلام” كما أسماها، على زيارتها لتل أبيب ولجهودها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى وسائل الإعلام لإظهار الحقيقة عن إسرائيل.

وأشاد أفخاي بالضيفة البحرينية التي قال إنها التقطت صورا تظهر الحقيقة عن القدس وتل أبيب والمدن الإسرائيلية المحتلة والمرأة والمجتمع الإسرائيليين.

وأعرب المتحدث الإسرائيلي عن تطلعه لما أسماه “تعميق العلاقات والشراكة الحقيقية بين الناس وبين المجتمعات”.

جدير بالذكر، أن البحرين وقعت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر 2020 في إطار اتفاقيات “أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت الإمارات العربية والمغرب.