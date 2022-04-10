صحفية بحرينية تتودد لإسرائيل وأفخاي أدرعي يشيد بها
شكرت صحفية بحرينية، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، على اللقاء الذي جمعها به في تل أبيب.
وقالت عهدية أحمد، من خلال لقاء مصور مع أفخاي نشره الأخير على حسابه في تويتر، “بما أنك، أفخاي، داعم للمرأة ، أردت أن أحضر لك شيئا من البحرين”.
وسلمت الصحفية البحرينية هدية تذكارية لأدرعي تتضمن صورة للمرأة الخليجية، ونوهت بدعم المرأة في الجيش الإسرائيلي.
وشكرت عهدية من خلال تدوينة نشرتها على حسابها على تويتر، أدرعي لما اعتبرته “دعما للأصوات الوطنية والعربية التي تدافع عن السلام” داعية للاستمرار في “العمل معا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”.
شكرا سعادة الناطق الرسمي للجيس الإسرائيلي باللغة العربية المقدم @AvichayAdraee
لدعمك لكل الأصوات الوطنية العربية التي تدافع عن السلام.ولك تقدير كل من يرى العمل الجبار الذي تقوم به من أجل أن يعم السلام في بلادنا.مليون شكر.ولنستمر في العمل معا من اجل تحقيق مستقبلا افضل للجميع. https://t.co/b48u14kHYt
— Ahdeya Ahmed AlSayed (@AhdeyaAhmed) April 7, 2022
من جهته، شكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ” سفيرة السلام” كما أسماها، على زيارتها لتل أبيب ولجهودها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى وسائل الإعلام لإظهار الحقيقة عن إسرائيل.
وأشاد أفخاي بالضيفة البحرينية التي قال إنها التقطت صورا تظهر الحقيقة عن القدس وتل أبيب والمدن الإسرائيلية المحتلة والمرأة والمجتمع الإسرائيليين.
الهدية التي حصلت عليها من الاعلامية البحرينية المرموقة عهدية أحمد هي صورة رسمت عليها المرأة الخليجية التي نحترم ونجل ونقدر عطاءاتها ودورها الفعال وما السيدة أحمد سوى نموذجًا يحتذى لذلك وهي سفيرة الكلمة الحرة والحق
تحية إلى شعب الخليج جميعًا معًا نعزز السلام في المنطقة@AhdeyaAhmed pic.twitter.com/M2EWJ7RcsF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2022
وأعرب المتحدث الإسرائيلي عن تطلعه لما أسماه “تعميق العلاقات والشراكة الحقيقية بين الناس وبين المجتمعات”.
جدير بالذكر، أن البحرين وقعت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر 2020 في إطار اتفاقيات “أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت الإمارات العربية والمغرب.