صحفية بريطانية تتعرض لمحاولة اغتصاب في لبنان
تعرّضت صحفية بريطانية لمحاولة اغتصاب في لبنان، ما أثار ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدعت تدخل القوى الأمنية.
وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع الحرة فقد تعرضت الصحفية البريطانية لمحاولة الاغتصاب في منطقة البيال في العاصمة اللبنانية أثناء ممارستها رياضة الركض.
وكان عدد من أصدقاء الضحية كشفوا ما تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إصابتها بصدمة نتيجة محاولة اغتصابها عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الماضي ما استدعى نقلها إلى المستشفى.
Sharing a heavy msg from a friend in Beirut.
Sad we’ve come to this, but avoid the area if you’re a woman!
“Yesterday evening a friend of mine, while out jogging, was violently attacked and raped by a still unknown man near KidsMondo on the road to the Beirut waterfront.
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— Aya Iskandarani (@Aya_Isk) March 29, 2023
والأحد أشارت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” إلى أن شعبة المعلومات أوقفت بسرعة قياسية “المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحفية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص ”.
شعبة المعلومات بسرعة قياسية اوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص #قوى_الأمن #الأمن_أمانة
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 2, 2023
ما حصل بحسب الاتحاد النسائي التقدمي “ناقوس خطر لكل النساء والفتيات في لبنان ليس في البيال فحسب، بل في كل الشوارع والأزقة والمحال والأحياء اللبنانية، حيث لا إنارة ولا عناصر أمنية ولا أماكن آمنة مصنّفة رسمياً لممارسة الهوايات الرياضية، ولا كاميرات مراقبة”!
محاولة اغتصاب شابة في بيروت ناقوس خطر لكل النساء والفتيات في لبنان ليس في البيال فحسب بل في كل الشوارع والأزقة والمحال والأحياء اللبنانية، حيث لا إنارة ولا عناصر أمنية ولا أماكن آمنة مصنّفة رسمياً لممارسة الهوايات الرياضية، ولا كاميرات مراقبة!#الاغتصاب_جريمة #GBVmustEND #rapist pic.twitter.com/csjBhyKnJT
— UPW/UnionOfProgressiveWomen (@UPWUnionOfProg1) March 31, 2023
وبعد الحادثة عقدت الهيئة الإدارية لجمعية “بيروت ماراثون” اجتماعاً برئاسة مي الخليل وحضور الأعضاء، وتوقفت خلاله عند “حادثة الاعتداء الجبان”، معبّرة عن استنكارها وإدانتها “بأقسى العبارات لهذه الحادثة في وجه من يقف وراءها وضرورة المطالبة بإنزال أقسى العقوبات بحق المرتكبين دون رادع من أخلاق وقيم إنسانية”.
وكشفت الجمعية عن توجيهها لـ”كتب لكل من وزير الداخلية والبلديات ومحافظ بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشركة سوليدير، لإعطاء التوجيهات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة والضامنة لتوفير مناخات الأمان والسلامة الشخصية لكل من يرتاد المنطقة المشار إليها من عدائين وعداءات وكل مواطن ومواطنة يمارسون رياضة المشي، خصوصاً وأنّ هذه المنطقة امتداد على طول الخط البحري لجادة الملك سلمان بن عبد العزيز ولمنطقة عين المريسة، هي المتنفس الوحيد لكل اللبنانيين التواقين للتخفيف من الضغوطات النفسية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية”
وطالبت الجمعية بـ”تأمين الإنارة الليلية والقيام بدوريات أمنية والحراسة من قبل حرس مدينة بيروت، ووضع كاميرات مراقبة بما يوفر أدنى مقومات الأمن والأمان للذين يرتادون هذه المنطقة، والطلب من العدائين والعداءات والمدربين خصوصا المنخرطين في البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية بيروت ماراثون ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تحاشياً لمواجهة أي ظروف صعبة وأحداث تطال سلامتهم الشخصية وعدم مزاولة رياضة الركض بصورة إفرادية خصوصاً في فترات الليل حيث تسود العتمة”.
ولفتت إلى أنّها “ستولي هذه الحادثة المؤسفة ما تستحق من عناية واهتمام، من خلال المتابعة لتحقيق إجراءات السلامة العامة مع الجهات المختصة”، مشدّدة على “أهمية توخي الحذر والتزام التوجيهات والإرشادات العامة الصادرة تباعاً عن الجهات الأمنية”.
من جانبه اعتبر النائب فؤاد مخزومي في تغريدة عبر “تويتر”، أن السكوت عما حصل أمر مرفوض، وطالب قوى الأمن وبلدية بيروت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات والعمل على توفير الأمن والأمان للجميع، داعياً “الناس أيضاً لتوخي الحذر الشديد خصوصًا عند المساء”.
حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها شابة في البيال مستنكرة ومدانة والسكوت عنها أمر مرفوض بتاتًا. نطالب قوى الأمن وبلدية بيروت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات والعمل على توفير الأمن والأمان للجميع. ندعو الناس أيضًا لتوخي الحذر الشديد خصوصًا عند المساء
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 31, 2023
وشدد النائب بيار بو عاصي من خلال تغريدتين على أن “سلامة المرأة اللبنانية الجسدية والمعنوية في قمة الأولويات، المطلوب تكثيف التحقيق لكشف الجاني في محاولة الاغتصاب في مجمع بيال تمهيداً لانزال أشد العقوبات به” مناشداً “السيدات اللواتي يتعرضن لتحرش أو محاولة اغتصاب أو اغتصاب أن يتوجهن فورا للقوى الأمنية لمعاقبة الجاني”.
سلامة المرأة اللبنانية الجسدية والمعنوية في قمة الاولويات
المطلوب تكثيف التحقيق لكشف الجاني في محاولة الاغتصاب في مجمع بيال تمهيداً لانزال اشد العقوبات به
اناشد السيدات اللواتي يتعرضن لتحرش او محاولة اغتصاب او اغتصاب ان يتوجهن فورا للقوى الامنية لمعاقبة الجاني(1/2)#بيار_بو_عاصي pic.twitter.com/Fl3GLX80xo
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) March 30, 2023
وأضاف أن “الكثير من السيدات يشعرن بالخوف والتردد لا بل في أحيان كثيرة بعقدة الذنب في حين أنّهن ضحايا بامتياز وإحقاق العدالة واجبنا المقدس. لذا أتوجه إلى المجتمع اللبناني لرفع الظلم عن السيدات والوقوف إلى جانبهن كي لا يكون مجتمعنا بؤرة ظلم واستهتار”.