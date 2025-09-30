صحفية تثير غضب بن زيمة.. هذا ما فعلته!

عبّر اللاعب الدولي، كريم بن زيمة عن غضبه، عندما طلبت منه صحفية التوقيع على صورة اعتبرها غير لائقة، وذلك عقب انهزام فريقه الاتحاد أمام النصر السعودي.

ففي الممر المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، أوقفت الصحفية اللاعب ذوي الأصول الجزائرية، طالبة منه توقيع صورة كانت بحوزتها.

في البداية بدا الأمر وديا، قبل أن يلاحظ كريم شيئا غير مُرض في الصورة أو الطريقة التي قُدم بها الطلب، ليرد بنبرة حادة قائلا: “أنتِ ظريفة جدا! أليس كذلك؟ تحاولين أن تكوني ظريفة أم ماذا؟”.

وحين حاولت الصحفية تبرير الموقف بأنه “ترند” يُطبق على جميع اللاعبين، لم يقتنع بن زيمة، ورفض التوقيع بعصبية، مطالبا الصحفية بالابتعاد، قبل أن يغادر نحو حافلة الفريق دون النظر إلى الوراء.

هذا الموقف لم يمر مرور الكرام، إذ كشف الإعلامي السعودي، متعب الهزاع، في تصريحات تلفزيونية، أن رابطة دوري المحترفين رصدت الواقعة، وتتابع تفاصيلها عن كثب.

وألمح الهزاع إلى أن الاعلامية ذاتها سبق وأن تورطت في موقف مشابه مع كريستيانو رونالدو الموسم الماضي، ما تسبب حينها في فسخ التعاقد معها.

وقال الإعلامي السعودي: “هذه الصحفية عادت مؤخرا للعمل عبر القناة الناقلة للدوري، وظهرت أول مرة بعد العودة في مباراة الاتحاد والنصر، وقد تم تسجيل عدد من الملاحظات عليها من قبل الرابطة، ليست فقط في هذه المباراة، بل في مناسبات سابقة أيضا”.

وأضاف أن الرابطة ترصد المخالفات داخل المنطقة المختلطة وخلال المؤتمرات الصحفية، وتعمل بجدية لضمان التزام الإعلاميين بقواعد التعامل المهني، منوها في الوقت نفسه بأهمية دعم البرامج التي تقدم محتوى رياضيا مميزا دون تجاوزات، وفقا لما ذكره موقع makkahnews.

وعبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من استيائهم من الأسلوب الذي تعاملت به الصحفية مع بن زيمة، وعلق أبوعبد الله على منصة ” اكس” قائلا: “ترند بعد الخسارة.. الناس ما تعرف تختار التوقيت”.

وكتب “درع النصر” قائلا: “بن زيمة لاعب كبير ومحترم، عندما تحاول أن تستفزه بمثل هذه السخافة، ستتلقى منه ردا لا يليق بك”.

واعتبرت سارة أن هذا التصرف من شأنه الإساءة للإعلام السعودي، حيث تساءلت: “ماذا استفدت من هذه الحركة غير أنك شوهت صورة الإعلام السعودي …!؟”.