صحفية صهيونية: أفيخاي أدرعي يتعرض للمضايقة بعد نشر حماس لرقم هاتفه

تلقى شتائم وتهديدات

قالت صحفية صهيونية، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تعرض مؤخرا لمضايقات كبيرة بعد نشر حركة حماس لرقم هاتفه.

وأضافت شمريت مائير التي تعمل في إذاعة جيش الإحتلال أن أدرعي يتلقى من يوم نشر رقمه إزعاجات كبيرة.

وأتبعت: “إنهم يتصلون لشتمه وتهديده”.

وقالت مصادر إعلامية إن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لقنوا “أفيخاي أدرعي” درساً بعد تداول رقم هاتفه.

وبحسب ما أفادت روسيا اليوم فإن أدرعي يشتهر بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة: “كان آخر مواحهة لأدرعي مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي اعتبرت ما يحدث في غزة “جريمة ضد الإنسانية”.

وكتب أدرعي على “تويتر”: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.

في ذات السياق حذر ناشطون من الاتصال لأن الرقم في الغالب يكون مرصودا ومراقبا من أجهزة الاستخبارات والمخابرات الصهيونية التي يمكن أن تستخدم تلك الارقام لاحقا للدعاية لها او التجسس عليها.

وأضافوا نشر الرقم قد يكون فخا استخباراتيا أيضا، لأن أغلب الرجال الامنيين تتغير أرقامهم بشكل دوري.