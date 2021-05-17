صحفية صهيونية: أفيخاي أدرعي يتعرض للمضايقة بعد نشر حماس لرقم هاتفه
قالت صحفية صهيونية، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تعرض مؤخرا لمضايقات كبيرة بعد نشر حركة حماس لرقم هاتفه.
وأضافت شمريت مائير التي تعمل في إذاعة جيش الإحتلال أن أدرعي يتلقى من يوم نشر رقمه إزعاجات كبيرة.
وأتبعت: “إنهم يتصلون لشتمه وتهديده”.
وقالت مصادر إعلامية إن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لقنوا “أفيخاي أدرعي” درساً بعد تداول رقم هاتفه.
الكاتبة شمريت مائير” في يديعوت احرنوت:
:المقاومة نشرت رقم هاتف “افيخاي ادرعي” وهو الآن يتعرض لحملة سباب وشتاءم
😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/kWdzX2SK1N
— Jeff zayat (@JeffZayat) May 15, 2021
وبحسب ما أفادت روسيا اليوم فإن أدرعي يشتهر بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة: “كان آخر مواحهة لأدرعي مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي اعتبرت ما يحدث في غزة “جريمة ضد الإنسانية”.
وكتب أدرعي على “تويتر”: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.
في ذات السياق حذر ناشطون من الاتصال لأن الرقم في الغالب يكون مرصودا ومراقبا من أجهزة الاستخبارات والمخابرات الصهيونية التي يمكن أن تستخدم تلك الارقام لاحقا للدعاية لها او التجسس عليها.
وأضافوا نشر الرقم قد يكون فخا استخباراتيا أيضا، لأن أغلب الرجال الامنيين تتغير أرقامهم بشكل دوري.
نشرت صورة للرقم، ولكن لا تتصل بالرقم لانه غالبا يكون مرصود ومراقب من أجهزة الاستخبارات والمخابرات الصهيونية التي يمكن أن تستخدم تلك الارقام لاحقا لدعاية لها او التجسس عليها لانه قد تكون فخ استخباراتي أيضا،لان أغلب الرجال الامنيين تتغير أرقامهم بشكل دوري…
— Dr. Ameer Alsa’aedi (@IraqiSpirit) May 15, 2021