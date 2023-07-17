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الجزائر
بمناسبة زيارة الدولة التي يجريها الرئيس تبون إلى بكين

صحفية صينية تتحدّث عن صداقة الجزائر والصين

الشروق أونلاين
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صحفية صينية تتحدّث عن صداقة الجزائر والصين
أرشيف
الصين والجزائر

عدّدت الصحفية الصينية فاتن دونغ مظاهر الصداقة بين بلدها والجزائر، بمناسبة زيارة الدولة التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بكين بداية من الإثنين.

وذكرت دونغ في تغريدة على تويتر بأن الصين “أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة”. فيما كانت الجزائر “من أوائل الدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين”.

“وقدمت الجزائر مساهمة بارزة في استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة. وكانت أول دولة تحظى بمساعدة طبية يقدمها فريق طبي صيني للخارج”، تضيف الصحفية.

قبل أن تشير إلى أن الجزائر هي أيضا “الدولة العربية الأولى التي تقيم شراكة استراتيجية شاملة مع الصين. والدفعة الأولى من أعضاء “مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية” التي أطلقتها الصين”.

وحلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح الإثنين، بالعاصمة الصينية بيكين، في زيارة دولة يجريها إلى البلاد، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

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