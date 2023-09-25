صحفي أمريكي: مسؤولون كبار في واشنطن منعوني من محاورة بوتين

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن مسؤولين كبار في بلاده تدخلوا لمنع مقابلة تلفزيونية كان يعتزم إجراءها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كارلسون في حديث لمجلة سويسرية:“حاولت إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين، وأوقفتني الحكومة الأمريكية”.

وعبّر المذيع السابق في قناة “فوكس نيوز”، عن أسفه لعدم قيام أحد في وسائل الإعلام الأمريكية بالدفاع عنه، على حدّ قوله.

“فهناك محاولة عدوانية من جانب كبار المسؤولين الأمريكيين للسيطرة على وسائل الإعلام الإخبارية”، يقول كارلسون.

مضيفا بأن “الصحفيين الأمريكيين باتوا يخشون قول أي شيء من شأنه أن يسيء إلى الأشخاص الذين يديرون الحكومة”.

وكانت رئيس تحرير شبكة “روسيا اليوم” مارغريتا سيمونيان، قد أكدت في وقت سابق، أن كارلسون طلب مساعدتها بالفعل، من أجل إجراء مقابلة مع بوتين.