صحفي أمريكي: 6 دول أوروبية تطلب من زيلينسكي الاستقالة لإنهاء الحرب

كتب الصحفي الأمريكي المشهور، سيمور هيرش، وفي مقال معنون “مسألة اللجوء الأكراني”، أن مجموعة دول أوربية طلبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العمل على وقف الحرب مع روسيا حتى ولو بتقديم الإستقالة، ما يشكل تطورا جديدا في الحرب منذ فيفري 2022.

هيرش كتب في مقاله أن مجموعة دول بقيادة بولندا إضافة للمجر، ليتوانيا، إيستونيا، جمهورية التشيك ولاتيفيا، تعمل على قدم وساق سرا من أجل إقناع زيلينسكي بوقف الحرب حتى ولو تطلب الأمر تخليه عن الرئاسة وهذا من أجل السماح بإعادة بناء أوكرانيا التي أنهكتها الحرب.

هذه الدول قال عنها هيرش أنها ” كلها حليفة لأوكرانيا وعدوة معلنة لفلاديمير بوتين”، طلبها لقي الرفض عند زيلنسكي الذي لا يزال يسعى للبحث عن الدعم في عديد الدول الأوربية الغربية بعد أن بدأ يفقد دعم جيرانه.

الصحفي الأمريكي، استهل مقاله بالحديث عن معلومات نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” السبت الماضي، كشفت عن وثائق استخباراتية سرية تظهر أن الرئيس الأوكراني عمل من أجل القيام بسلسة هجمات بالصواريخ داخل روسيا، دون استشارة البيت الأبيض. هذا الأخير من جهته نفى استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية لضرب داخل روسيا.

أما الكريملين وفي تعليقه على الموضوع على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفي ندوة صحفية له اليوم الأربعاء 15 ماي شكك في المبادرة قائلا:”لا أعرف كيف أتصور بيانات هذا الصحفي، نحن ندرك الحقائق الملموسة، ونرى أن تدفق الأسلحة وتدفق الذخيرة إلى أوكرانيا آخذ في الازدياد، ونرى مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة الموردة يتزايد أيضًا. هذه هي الحقيقة التي نلاحظها”.

للتذكير فقد أعلن الأمس الثلاثاء، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة كل من روسيا وأوكرانيا على وساطة 6 قادة أفارقة لمبادرة سلام لبحث آفاق إنهاء الحرب بين البلدين.